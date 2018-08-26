Ляшко решил помочь фермерам Донбасса

Сегодня, 23:02

Люди пожаловались, что их продукция стоит дешево, а переработки, которая бы обеспечила высокую добавленную стоимость и позволила бы купить новую технику, – нет.

Фото: facebook.com/O.Liashko
Фото: facebook.com/O.Liashko

Вернуть спецрежим налогообложения пообещал фермерам Луганщины народный депутат Олег Ляшко. Люди пожаловались, что их продукция стоит дешево, а переработки, которая бы обеспечила высокую добавленную стоимость и позволила бы купить новую технику, – нет.

Кредиты в районах, близких к линии фронта, банки не выдают, – жалуются фермеры – и государственной поддержки нет. Несмотря на это, люди уже четыре года поддерживают хозяйство в надлежащем состоянии, а продукцию не только продают, но и кормят ею наших бойцов на передовой.

"Мы добиваемся, чтобы был восстановлен спецрежим налогообложения НДС, чтобы деньги автоматически зачислялись на спецсчет, а дальше чтобы вы их использовали по своему усмотрению. И пожалуйста, берите, распоряжайтесь ими: покупайте технику, восстанавливайте теплицы, ставьте переработку. Спецрежим налогообложения НДС забрали, дотаций нет, ни одного завода на Луганскую область по переработке нет. А потом удивляешься: чего килограмм огурцов стоит 1 гривну, 80 копеек кило яблок", – говорит Ляшко.

"Мы изменим эту политику, не будем торговать сырьем. Я запрещу торговать сырьем! Мы будем торговать готовой продукцией, чтобы вы нормально зарабатывали, но самое главное, чтобы ваши теплицы больше никогда не обстреливали "Грады", – добавил Ляшко.

Ранее Ляшко рассказал, как нужно реформировать украинскую медицину.

Напомним, Украина потеряла лидерство по экспорту медаПчеловоды жалуются – все из-за обработки полей гербицидами, которыми фермеры крупных агрофирм пытаются уничтожить сорняки.
НДС, ляшко, фермеры, Олег Ляшко

Вы сейчас просматриваете новость "Ляшко решил помочь фермерам Донбасса". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: Facebook

Ляшко призвал отказаться от импортного угля

Вчера, 22:28

Нардеп поздравил шахтеров накануне их профессионального праздника

Донбасс

Фото: Facebook

Ляшко рассказал, как нужно реформировать украинскую медицину

Вчера, 18:08

Политик требует снизить цены на лекарства и усилить уголовную ответственность за их подделку
Загрузка...

ЖКХ

Украинцы жалуются на новые нормы потребления газа

23 Августа, 12:51

Олега Ляшко попросили решить проблему до начала следующего отопительного сезона

Бизнес

Украина потеряла лидерство по экспорту меда

20 Августа, 04:12

Пчеловоды жалуются - все из-за обработки полей гербицидами, которыми фермеры крупных агрофирм пытаются уничтожить сорняки 
Загрузка...