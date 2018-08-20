Украина потеряла лидерство по экспорту меда. В этом году на отечественных пасеках собрали вдвое меньше ценного продукта, чем в прошлом.

Пчеловоды жалуются – все из-за обработки полей гербицидами, которыми фермеры крупных агрофирм пытаются уничтожить сорняки.

Народный депутат Олег Ляшко призывает внести изменения в действующее законодательство и усилить контроль за оборотом химикатов. Ведь сейчас из-за контрабанды опасных веществ отравляют не только пчел, но и людей.

Также Ляшко предлагает возобновить практику бесплатного обеспечения детей в школах медом и молоком.

"Лучшая помощь пчеловодам – это восстановить, чтобы в школах детям каждый день давали стакан молока и мед. Бесплатно. Это здоровье детей, и это реализация нашего меда. Как раньше было. Ребенок приходит в школу – стакан молока, меда ложка. Каждые день. И дети будут здоровы. И будут качественное потреблять все. И здоровая нация. Поэтому мы будем добивается чтобы в украинских школах для детей ввели стакан молока каждый день и ложку меда. Чтобы не свое из дома последнее родители выносили, чтобы ребенка покормить. А чтобы это делалось за счет государственного бюджета", – считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Как сообщалось, Украина занимает первое место в Европе и пятое в мире по объему производства меда, сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

В тоже время Украина существенно сократила экспорт помидоров.

Как сообщалось, по итогам маркетингового года, который длился с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых культур. А в 2016/2017 маркетинговом году Украина установила рекорд по экспорту зерновых – 43,9 млн тонн.

Подробнее о том, что и куда продает Украина читайте в нашем материале.



