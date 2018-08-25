Ляшко рассказал, как нужно реформировать украинскую медицину

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В селе Спивакивцы Луганской области появился фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), а получить на него деньги из государственного бюджета помог лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Стоит такой ФАП почти миллион гривен. Еще четыре медпункты строят в соседних районах. Лидер Радикальной партии уверен: настоящая медицинская реформа – это открытие и обновление больниц, а не их закрытия. А чтобы медицина была качественной и доступной, Ляшко требует снизить цены на лекарства и усилить уголовную ответственность за их подделку.

"Представим, у вас здесь ФАП, заболел человек старшего возраста, пенсионерка. Как ей доехать по той дороге, 24 км, в Новый Айдар? Она пока доедет, она 20 раз умрет. Или никогда не получает помощи. Поэтому это наша политика: ремонт ФАПов, их открытие, доступная медицина. То же с лекарствами: восстановление государственного контроля за ценами на лекарства. Отмена НДС на лекарства, ограничение рентабельности, расширение бесплатных лекарств, от онкологии чтобы давали бесплатные лекарства. И, обязательно, распространение уголовной ответственности за фальшивые лекарства, когда людям продают мел", – заявил Олег Ляшко.

Напомним, в Министерстве охраны здоровья считают, что врачи должны бороться за пациента. Чем больше людей придет к доктору, тем больше ему заплатит государство. Это и есть принцип "деньги ходят за пациентом", о котором постоянно говорят в ведомстве.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Интерес частных клиник к медреформе стал больше: интервью с главой Национальной службы здоровья".