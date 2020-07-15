Малому бизнесу помогают с зарплатами: сколько ФЛП получили деньги

В Минэкономики уверены, что госпрограмма помогает справиться с безработицей

Украинские работодатели подали более 197 тысяч пакетов документов в рамках программы помощи по частичной безработице. Такие данные обнародовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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При этом к 14 июля 171 тысяча заявок поступила от физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП), не имеющих наемных работников. Принято более 175 тысяч решений для выплаты пособий 326 тысячам работников, из них более 153 тысячи – для ФЛП.

"Логика программы по частичной безработице проста – чтобы предприятия не увольняли людей. С этой целью мы делаем выплаты, которые являются прямыми и необратимыми. Такая финансовая поддержка дает возможность бизнесу, и что немаловажно, именно малому бизнесу и среднему бизнесу, чувствовать себя более уверенно в будущем и восстановиться после завершения карантина", – заявил глава Минэкономразвития Игорь Петрашко.

По количеству принятых решений о назначении пособия по частичной безработице первое место занимает Львовская область – 34 875 положительных решений. Кроме этого, в лидеры по назначению пособий также входят:

Харьковская область – 24 723 решения;

Ивано-Франковская область – 17 155 решений;

Донецкая область – 16 858 решений;

Черновицкая область – 16 723 решения;

Сумская область – 16 340 решений.

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На этом фоне четвертую неделю подряд количество украинцев, которые ищут работу через центры занятости, не превышает отметку в 517 тысяч человек, из которых 432,9 тысячи уже получают пособие по безработице.

"Динамика положительная. Основания для оптимизма есть. Существенного роста нового количества заявителей мы не предусматриваем", - заявил министр.

Напомним, при этом многие представители украинского бизнеса не исключают, что и после очередного смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

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