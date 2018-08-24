Маск нанял банк для консультаций по выкупу акций Tesla – СМИ

Сегодня, 03:32

Консультанты Morgan Stanley будут помогать не Tesla

Илон Маск. Фото: AFP
Илон Маск. Фото: AFP

Глава Tesla Маск нанял специалистов американского банка Morgan Stanley для предоставления ему консультативной помощи в вопросе выкупа акций этой компании с целью превращения ее в частное предприятие закрытого типа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Оно уточняет, что консультанты Morgan Stanley будут помогать не Tesla, а именно Маску в этом предприятии. Банк в четверг приостановил оценку котировок производителя. Объяснений этого шага не было, уточняет Bloomberg.

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7 августа в Twitter Маск написал , что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета 420 долларов за акцию. Позже на сайте Tesla предприниматель, доля которого в компании составляет около 20%, разместил разъяснение, адресованное сотрудникам компании, которые являются акционерами. По его словам, выдвинутая инициатива дает возможность выбора: те, кто имеют пакет акций, могут остаться в компании в качестве инвесторов, или они смогут продать акции по курсу 420, то есть с 20-процентной премией.

Напомним,  ранее Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Теперь в компании уверяют, что прибыль от выпуска Model 3 "переходит к положительным показателям". Кроме того, у Маска уверены, что Model 3 может оказаться популярнее любого другого подобного автомобиля.

Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства:
Tesla, Маск, Илон Маск

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