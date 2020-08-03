Microsoft решил купить TikTok вопреки угрозам Трампа

Компания ведет переговоры не только с китайской ByteDance, но и с американскими властями

Американский технологический гигант Microsoft подтвердил, что ведет переговоры о покупке части китайской социальной сети TikTok. При этом компания вынуждена обсудить такие планы с президентом США Дональдом Трампом, который заявлял о планах запретить TikTok, говорится в заявлении Microsoft.

Реклама

В компании отметили, что понимают и признают важность вопроса безопасности TikTok. Поэтому Microsoft "стремится приобрести TikTok при условии полного пересмотра безопасности и предоставления США надлежащих экономических выгод". Например, компания планирует сохранять данные американских пользователей только в США, а с иностранных серверов такую информацию удалить.

Переговоры ведутся с материнской компанией TikTok ByteDance. Их планируют завершить до 15 сентября 2020 года. "В ходе этого процесса Microsoft надеется на продолжение диалога с правительством США, а также с президентом", – отметили в компании.

В Microsoft подчеркнули, что пока что речь идет только о переговорах и еще нет точного решения, будет ли заключена сделка с ByteDace.

Читайте также: Индия заблокировала популярные китайские приложения

В тренде Доллар в Украине закончил июль снижением курса, а евро резко вырос

Реклама

Как ранее сообщали западные СМИ, ByteDance решила разделить бизнес и продать свою часть в США, чтобы TikTok не закрыли. Дело в том, что американские регулирующие органы еще в 2019 году начали расследование в отношении TikTok. Соцсеть обвиняют в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и "сливе" данных". Представители TikTok неоднократно подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах.

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok в мире превышает 800 млн человек. Соцсетью пользуются в 150 странах.

Ранее в Китае также разработали приложение, которое позволяет узнать о состоянии здоровья с помощью селфи:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама