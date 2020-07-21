В США предлагают запретить TikTok для госорганов

Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны, которое ранее обвинили в шпионаже за пользователями в пользу Китая, в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).

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Об этом пишет ТАСС.

Инициативу поддержали 336 конгрессменов, 71 законодатель высказался против. Члены Палаты представителей считают, что приложение якобы может представлять серьезную угрозу национальной безопасности США. По их версии, компания — владелец TikTok пекинская ByteDance собирает данные американцев, которые могут быть использованы при кибератаках против США.

Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность внесения китайского приложения в черный список Министерства торговли США, что позволит избежать передачи личных данных граждан США в Китай. Такая мера будет означать, что американские компании, в том числе Apple, не смогут предоставлять TikTok на своих платформах ПО для установки обновлений программы. Отмечается, что окончательное решение относительно мер против разработанного в Китае приложения, как ожидается, будет принято в течение месяца.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok.

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Самому проекту военного бюджета США еще предстоит пройти сложный процесс утверждения и в Палате представителей, и в Сенате Конгресса. После того как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится главе государства на подпись.

Также сообщалось, что собственник приложения TikTok увеличил выручку на 130%.

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