Українська
$ 27,69
32,55
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп решил запретить в США популярную соцсеть

1 августа, 08:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Для запрета TikTok президент США готов использовать чрезвычайные экономические полномочия

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работу на территории Соединенных Штатов китайской социальной сети TikTok, которую ранее обвинили в шпионаже за пользователями в пользу КНР. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

Реклама

"Раз (мы) затронули (тему) TikTok, мы запрещаем их в США", – сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

По словам Трампа, меры против социальной сети могут быть приняты уже в ближайшее время. Как отмечается в сообщении, американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

Читайте также: Собственник приложения TikTok увеличил выручку на 130%

По данным пресс-пула,президент США также дал понять, что он не поддерживает приобретение TikTok какой-либо американской компанией.

В тренде
"Старые билеты сжечь": как наемники ЧВК Вагнера заметали следы в Беларуси
Реклама

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok в мире превышает 800 млн человек. Соцсеть применяют примерно в 150 странах.

20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности. Американские регулирующие органы в 2019 году начали расследование в отношении TikTok.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Дональд Трамп TikTok
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии
Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии "предупреждением" РоссииСША
Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявление
Освобождение заложников в Луцке: США сделали заявлениеСША
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекция
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекцияСША
Трамп оценил умственные способности Путина
Трамп оценил умственные способности ПутинаСША
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом США
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом СШАСША
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломат
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломатЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять