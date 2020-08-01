Трамп решил запретить в США популярную соцсеть

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен запретить работу на территории Соединенных Штатов китайской социальной сети TikTok, которую ранее обвинили в шпионаже за пользователями в пользу КНР. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

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"Раз (мы) затронули (тему) TikTok, мы запрещаем их в США", – сказал глава государства журналистам на борту своего самолета по пути из Флориды в Вашингтон.

По словам Трампа, меры против социальной сети могут быть приняты уже в ближайшее время. Как отмечается в сообщении, американский лидер пояснил, что может подписать соответствующий исполнительный указ или использовать чрезвычайные экономические полномочия.

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По данным пресс-пула,президент США также дал понять, что он не поддерживает приобретение TikTok какой-либо американской компанией.

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Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok в мире превышает 800 млн человек. Соцсеть применяют примерно в 150 странах.

20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности. Американские регулирующие органы в 2019 году начали расследование в отношении TikTok.

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