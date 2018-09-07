На Илона Маска подали в суд из-за заявлений и выкупе акций Tesla

Основатель и глава аналитической компании Citron Research, инвестор Эндрю Лефт подал в федеральный суд штата Калифорния иск к главе Tesla Илону Маску, обвинив его в биржевых манипуляциях. Об этом сообщает CNBC.

В иске утверждается, что Маск, объявив о намерении сделать компанию Tesla полностью частной, преследовал целью манипулировать стоимостью акций Tesla на биржевом рынке.

Лефт уверен, что глава Tesla намеренно опубликовал недостоверную информацию о наличии у него средств для такой операции с целью ввести инвесторов в заблуждение.

"Мы считаем, что Маск пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla с помощью недостоверных и вводящих в заблуждение твитов, чтобы нанести прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости", − отметил адвокат Лефта Майкл Канти.

Напомним, в августе Илон Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене 420 долларов за каждую и подтвердил финансовую возможность для осуществления такой операции. Однако на фоне критики и после переговоров с акционерами и членами совета директоров Маск заявил, что Tesla лучше оставаться публичной компанией.

Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства: