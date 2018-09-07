На Илона Маска подали в суд из-за заявлений и выкупе акций Tesla

Сегодня, 12:03

Главу компании подозревают в распространении недостоверной информации

Илон Маск. Фото: AFP
Илон Маск. Фото: AFP

Основатель и глава аналитической компании Citron Research, инвестор Эндрю Лефт подал в федеральный суд штата Калифорния иск к главе Tesla Илону Маску, обвинив его в биржевых манипуляциях. Об этом сообщает CNBC.

В иске утверждается, что Маск, объявив о намерении сделать компанию Tesla полностью частной, преследовал целью манипулировать стоимостью акций Tesla на биржевом рынке.

Лефт уверен, что глава Tesla намеренно опубликовал недостоверную информацию о наличии у него средств для такой операции с целью ввести инвесторов в заблуждение.

"Мы считаем, что Маск пытался манипулировать стоимостью ценных бумаг Tesla с помощью недостоверных и вводящих в заблуждение твитов, чтобы нанести прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости", − отметил адвокат Лефта Майкл Канти.

Напомним, в августе Илон Маск сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций Tesla по цене 420 долларов за каждую и подтвердил финансовую возможность для осуществления такой операции. Однако на фоне критики и после переговоров с акционерами и членами совета директоров Маск заявил, что Tesla лучше оставаться публичной компанией.

Как сообщалось, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства:
суд, иск, Tesla, Маск, Илон Маск

Вы сейчас просматриваете новость "На Илона Маска подали в суд из-за заявлений и выкупе акций Tesla ". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Tesla Model 3. Фото: Carlquinn / Wikipedia

У Илона Маска снова возникли трудности с выпуском Tesla Model 3

3 Сентября, 09:47

Модель "бюджетного" электромобиля уже стала хронической проблемой для компании

Бизнес

Илон Маск. Фото: AFP

Маск нанял банк для консультаций по выкупу акций Tesla - СМИ

24 Августа, 03:32

Консультанты Morgan Stanley будут помогать не Tesla
Загрузка...

Авто

Илон Маск. Фото: AFP

Илон Маск пообещал "дешевый" электрокар, если Tesla очень постарается

20 Августа, 10:32

Миллиардер сравнил развитие электротранспорта с прогрессом мобильных телефонов

США

Илон Маск. Фото: Getty

Топ-менеджер Uber назвала стиль работы Маска антинаучным и устаревшим

20 Августа, 03:21

Арианна Хаффингтон посоветовала Маску изменить стиль работы

Бизнес

Илон Маск. Фото: AFP

В совете директоров Tesla попросили Илона Маска прекратить писать в Twitter

17 Августа, 14:42

Директора были возмущены, когда Маск написал, что у него обеспечено финансирование для перевода Tesla из публично торгуемой компании в частную

Бизнес

Илон Маск. Фото: AFP

Tesla подешевела из-за обвинений против Илона Маска

17 Августа, 08:45

Рынок активно переживает ситуацию с американской компанией
Загрузка...