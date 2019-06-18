Нацбанк упростил жизнь бизнесу в Украине
В Украине отменили одно из требований НБУ для предпринимателей
Начиная с 19 июня, украинскому бизнесу не придется в обязательном порядке продавать валюту Национальному банку Украины.
О соответствующем решении НБУ сообщили на сайте финучреждения 18 июня.
"С целью дальнейшего упрощения ведения бизнеса в Украине Национальный банк отменяет требование обязательной продажи валютных поступлений… Поступления бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже", – гласит объявление Нацбанка.
При этом, соответствующая инициатива не окажет негативного влияния на макрофинансовую стабильность страны.
"По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составлял 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты", – говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе оказалось, что объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины по итогам мая 2019 года уменьшился на 0,7% – до 349,6 млрд грн.
Кроме того, глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил, что золотовалютные резервы Украины сократились до 19,3 млрд долларов.
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