Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

В Украине предложили налоговые изменения для фермеров: эксперт дал оценку

5 июня, 07:46

В Украине нужно изменить ставку НДС для производителей сельхозпродукции, считает специалист

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения. Об этом, как сообщило "Дело", в ходе комитетских слушаний заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета. Инициативу сайту "Сегодня" прокомментировал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сравнив налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей в Украине и в Европейском Союзе (ЕС).

"В Европе на сегодня существует много способов для поддержания сельского хозяйства... НДС у нас 20% – не зависимо от того, какую продукцию изготовляют. А в Европе ситуация в корне другая. НДС там для сельскохозяйственных товаропроизводителей от 5 до 7%, при этом для остальных – 20%", – отметил эксперт.

При этом, подчеркнул Пендзин, европейские правительства контролируют цены на продукты.

"Европейцы пристально следят за ценами на сельскохозяйственную продукцию. Это мы отпустили цены и сняли госрегулирование на социально значимые продукты питания. В Европе все остается. Они вводят контроль от производителя к столу и контролируют каждую вторую наценку, чтобы цена была не высокой", – сказал Пендзин.

По его мнению, благодаря этому европейская семья тратит на еду от 12 до 18% своего дохода, а украинская 50%.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6527 о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

Ранее эксперт в комментарии "Сегодня" подчеркивала необходимость создания условий для переработки молока самими фермерами, как это делают аграрии в США и ЕС на кооперативных заводах. 

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мира:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег налоги, Европа, НДС, поддержка, фермеры, Минагропрод

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине предложили налоговые изменения для фермеров: эксперт дал оценку". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Кормильцы" бюджета: ГФС показала список крупнейших налогоплательщиков

3 июня, 22:42

В списке и государственные, и частные компании

Скользкий деликатес: как украинские улитки проходят путь от икры до стола

3 июня, 04:42

Предприниматели обустраивают целые хозяйства, где выращивают моллюсков по специальной технологии

В Украине подскочили оптовые цены на клубнику

3 июня, 08:12

Переработчики ягоды начали закупки раньше, чем планировали

Стали известны последние данные по возврату НДС в Украине

11 мая, 06:06

ГФС обнародовала итоги первых четырех месяцев 2019 года

Смотрящий Панас. Почему случился бунт в одесской колонии

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

5 самых полезных фруктов для сердца

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Леди Гага впервые рассказала о расставании с Кристианом Карино

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

РФ отреагировала на решение трибунала ООН об освобождении моряков

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Убийство пятилетнего Кирилла: родные подозреваемых полицейских обвиняют в трагедии родителей мальчика

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам, а жена одного из копов обвинила ее в халатности

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Украинские водители бойкотируют заправки: покупают все меньше бензина и все больше автогаза

3 июня, 06:30

При этом "дизеля" в Украине продается вдвое больше, чем других видов нефтепродуктов вместе взятых

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Правду о баллах Лазареву на «Евровидении» предали огласке

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь