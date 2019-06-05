В Украине предложили налоговые изменения для фермеров: эксперт дал оценку

В Украине нужно изменить ставку НДС для производителей сельхозпродукции, считает специалист

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения. Об этом, как сообщило "Дело", в ходе комитетских слушаний заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета. Инициативу сайту "Сегодня" прокомментировал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сравнив налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей в Украине и в Европейском Союзе (ЕС).

"В Европе на сегодня существует много способов для поддержания сельского хозяйства... НДС у нас 20% – не зависимо от того, какую продукцию изготовляют. А в Европе ситуация в корне другая. НДС там для сельскохозяйственных товаропроизводителей от 5 до 7%, при этом для остальных – 20%", – отметил эксперт.

При этом, подчеркнул Пендзин, европейские правительства контролируют цены на продукты.

"Европейцы пристально следят за ценами на сельскохозяйственную продукцию. Это мы отпустили цены и сняли госрегулирование на социально значимые продукты питания. В Европе все остается. Они вводят контроль от производителя к столу и контролируют каждую вторую наценку, чтобы цена была не высокой", – сказал Пендзин.

По его мнению, благодаря этому европейская семья тратит на еду от 12 до 18% своего дохода, а украинская 50%.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 6527 о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

Ранее эксперт в комментарии "Сегодня" подчеркивала необходимость создания условий для переработки молока самими фермерами, как это делают аграрии в США и ЕС на кооперативных заводах.

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мира:

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