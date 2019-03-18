Прибыльное животноводство в Украине: три главных подхода

Украине нужно изменить аграрную концепцию, чтобы привлечь большой бизнес

Фото: Pixabay

Прибыльное животноводство в Украине: три главных подхода Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/015/af0/5c7015af09e77.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/015/af0/5c7015af09e77.jpg 2019-03-18T17:40:00+02:00 Экономика Украине нужно изменить аграрную концепцию, чтобы привлечь большой бизнес

Поголовье скота, – включая коров, а также свиней, овец и коз уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Все дело в том, что в сельских хозяйствах сокращают поголовье, а большой бизнес отказывается заниматься животноводством. Такое мнение в комментарии "Сегодня" высказала эксперт, директор Центра аграрных реформ Любовь Молдаван.

"Большие компании отказались от животноводства. Как только им удается купить предприятие, они сразу продают все активы, которые им не нужны, оставляют только землю и склады. Они отказываются от всех трудоемких видов продукции, которые требуют вложений, которые окупаются значительно больший срок, чем зерно, то есть больше, чем год. А если это животноводство? На формирование скота нужно лет 7", – объясняет Любовь Молдаван.

Поэтому, по мнению эксперта, в Украине надо изменить политику в отношении инвесторов, которые приобретают крупниые агропромышленные компании. Так, для обеспечения продовольственной независимости государства, компании стоит обязать социальной ответственностью: удерживать определенное число скота на единицу арендуемой площади.

"Нужно сделать так, как сделала Америка в 70-х годах: запретила несельскохозяйственному капиталу лезть в сельское хозяйство. Хочешь вкладывать капитал – вкладывай – на основе партнерства, ассоциированного членства, а не поглощая земли и выращивая то, что выгодно", – добавила она.

Для того, чтобы сделать животноводство выгодным, стране нужно изменить концепцию аграрной политики.

В частности, создать условия для переработки молока самими фермерами.

"Молоко – такой вид продукции, который в сыром виде вообще не может быть прибыльным по своей природе. Молоко в ЕС не продают частным компаниям на переработку. Все молоко в Америке и ЕС перерабатывают фермеры на своих кооперативных заводах. А как построить этот кооперативный завод? К примеру, во Франции в 48-м завод был передан от государства кооперативам бесплатно, Индия строит предприятие и передает на 20 лет товарный кредит, Бразилия выделяет кооперативам 1 млрд долл для формирования материально-технической базы", – рассказала Любовь Молдаван.

Также должны быть предусмотрены премии фермерам за реконструкцию своих фермерских хозяйств. Кроме того, по мнению Любви Молдаван, нужно сократить затраты фермеров на корм скота.

"Основная затрата – кормовая база. Если кормить скот с поля – сеять, пахать, обрабатывать, косить, возить – ваша продукция будет убыточна. Нужно создавать культурные пастбища", – считает Любовь Молдаван.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины увеличил размер дотации за содержание коров – с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год.

Ранее "Сегодня" сообщали, что видео, в которых простые фермеры рассказывают, как вырастить скот и выгодно продать, набирают рейтинги просмотров в интернете:

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.