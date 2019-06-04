Рада дала добро на новые правила для аграрных кооперативов

Законопроект, который заменит существующие нормы, принят за основу

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховная Рада, которая открыла вторую пленарную неделю подряд, приняла за основу законопроект № 6527 о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов. "За" проголосовали 233 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, документ разработан, чтобы заменить Закон Украины "О сельскохозяйственной кооперации". Новые правила должны урегулировать ключевые вопросы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Украине в едином законодательном акте.

В частности, предлагается отказаться от жесткого разделения сельскохозяйственных кооперативов по типам на производственные и обслуживающие, предоставляя членам (учредителям) самостоятельно выбирать виды деятельности: производственный, обслуживающий, перерабатывающий или многофункциональный, а также форму деятельности – с целью или без цели получения прибыли.

При этом предусматривается постепенный переход существующих сельскохозяйственных кооперативов к новой единой форме.

"Предусмотрено, что сельскохозяйственные производственные кооперативы, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы и кооперативные объединения сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов сохраняют все права и обязанности, которые они имели на момент вступления в силу настоящего закона, до момента их перерегистрации, но не более трех лет", – говорится в документе.

Вместе с тем, в отличие от действующего регулирования соответствующих отношений, устраняются "неоправданные ограничения" и предлагаются дополнительные возможности для развития кооперативов. В частности, сельскохозяйственные кооперативы, действующие с целью получения прибыли имеют право осуществлять операции с лицами, которые не являются членами или ассоциированными членами таких кооперативов, при условии, что суммарная стоимость таких услуг и операций не превышает 20% выручки кооператива, и без ограничений по переходу права собственности на продукцию своих членов.

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Также предусмотрена возможность создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативных объединений – так называемых кооперативов второго уровня, которые являются самыми распространенными в мире.

Кроме этого, законопроектом предусматривается необходимость создания в каждом сельскохозяйственном кооперативе фонда развития, средства которого и имущество, приобретенное за счет этих средств, не подлежат распределению между его членами.

"Это позволит направлять часть прибыли сельскохозяйственного кооператива (не менее 5% от его чистой прибыли), а также средства государственной поддержки, гранты, международную техническую помощь на развитие материально-технической базы кооперативов, приобретение ими основных средств, реализацию мероприятий по кооперативному образованию, развитию кооперации", - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стало больше аграрных кооперативов. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Виктора Шереметы, объединение производителей в кооперативы является эффективной формой ведения бизнеса, так как оптимизация расходов открывает много перспектив для расширения производства и наращивания прибыли.

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мира:

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