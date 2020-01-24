Назван самый дорогой бренд в мире: техногиганты доминируют

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Американский интернет-ритейлер Amazon, глава которого Джефф Безос перестал быть самым богатым человеком в мире, третий год подряд все же сохраняет первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира. Так, стоимость бренда Amazon достигла рекордных 220,8 млрд долларов, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance.

Технологический гигант Google переместился с третьего на второе место, его стоимость выросла на 11,9%, до 159,72 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Apple, стоимость которой сократилась на 8,5% и составила 140,52 млрд долларов.

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На четвертом месте осталась компания Microsoft, хотя ее стоимость снизилась на 2,1% и составила 117,07 млрд долларов. Пятое место, как и в прошлом году, занимает южнокорейская Samsung (+3,5%, 94,49 млрд долларов).

Американский ритейлер Walmart Inc. переместился с 11 на восьмое место, войдя в топ-10 самых дорогих брендов. Его стоимость увеличилась на 14,2%, до 77,52 млрд долларов. В Китае самым дорогим брендом владеет банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC). Он переместился в рейтинге на шестое место с восьмого (+1,2%, 80,79 млрд долларов).

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Среди европейских компаний наивысшее (11-е) место по стоимости бренда занимает немецкий Mercedes-Benz — его стоимость выросла на 7,8%, до 65,04 млрд долларов. Больше в двадцатке европейских компаний нет, тогда как представителей США в общей сложности 9 из 20, а Китая – 8.

Напомним, ранее в ТОП-100 брендов, который составляет агентство Interbrand, первое место заняла корпорация Apple. А Amazon, согласно альтернативному подсчету, оказался на третьем месте.

Сайт "Сегодня" ранее разбирался, кого из мировых брендов ждать в Украине и почему большинство не спешит заходить на отечественный рынок.

Программа "Утро с Украиной" также рассказывала о том, почему вещи отечественных брендов дороже импортируемых:

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