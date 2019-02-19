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Названы ТОП-3 отрасли для инвестиций в Украину

Сегодня, 10:35

В Минэкономразвития развеяли мифы о "непрестижных" направлениях для развития

Фото: Pixabay
Названы ТОП-3 отрасли для инвестиций в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3f3/c72/5c53f3c72aee5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3f3/c72/5c53f3c72aee5.jpg Бизнес В Минэкономразвития развеяли мифы о "непрестижных" направлениях для развития

Сельское хозяйство – наряду с промышленным производством и IT - является одной из самых перспективных отраслей в Украине с точки зрения привлечения инвестиций. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня".

"Первое – это аграрный сектор. Мы тут уже являемся большим игроком, занимаем 10-12% мирового рынка по разным культурам и у нас есть потенциал для увеличения. И меня иногда удивляет, когда люди считают, что развивать сельское хозяйство и экспорт сельхозпродукции – это хуже, чем промпроизводство и его продукцию. ... Люди не понимают, что современное сельское хозяйство – это не люди в соломенных шляпах с косами. Это высокотехнологичное производство, спутниковые карты, это дроны, которые наблюдают за полями, централизованные системы подачи удобрений. Это на самом деле круто! Мы должны гордиться тем, что у нас сложилась уникальная ситуация, когда Украина в сельском хозяйстве является одной из наиболее конкурентоспособных стран мира. И это даже без рынка земли!", – считает Нефьодов.

Кроме аграриев, по мнению чиновника, инвесторов в Украине привлекают промышленники и IT-сектор.

"Украина, по сути, промышленная площадка Европы. Тут у нас абсолютно простая инвестиционная стратегия. Зачем Европе производить что-то, скажем, в Индонезии, когда она может производить это возле своих границ? От нас до любой страны Европы – один день езды грузовика. Плюс соглашение об ассоциации, бизнес-климат, который каждый год улучшается, образованное трудолюбивое население", – перечислил Нефьодов.

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При этом, по его словам, Украина уже лидирует в Восточной Европе по количеству инженеров.

"При этом обеспечивая достаточно высокое качество жизни представителям этой профессии. В том смысле, что не все программисты мечтают вырваться отсюда навсегда. Они экономически конкурентоспособны и одновременно дешевле, чем программисты, которые работают в Кремниевой долине. Я слышал от многих предпринимателей, что украинскому программисту для того, чтобы оправдать свой переезд, например, в США с сохранением уровня жизни, нужно там зарабатывать в четыре раза больше. Учитывая значительно более высокие налоги, траты, цену недвижимости, стоимость образования, медицины и т.д.", – отметил Нефьодов.

Чиновник уверен, что инвестиции в Украину будут расти, несмотря на то, что по данным Нацбанка, иностранные инвесторы стали "нести" в Украину меньше денег.

Напомним, Нефьодов также отмечал, что Украина нацелилась на ТОП-30 рейтинга Doing Business.

Как заявлял ранее президент Петр Порошенко, инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах:

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Тег промышленность, инвестиции, экономика, инвесторы, аграрии, АПК , промпроизводство, промышленное производство , отрасль, IT-сектор, Нефьодов

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