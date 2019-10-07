Нечестные покупатели не смогут нажиться на кешбэке: налоговая раскрыла детали нового закона

Предприниматели при этом не смогут подделывать чеки, уверены в ГНС

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Верховная Рада разблокировала законопроект о кешбэке для подписания, сейчас документ ожидает решения президента Владимира Зеленского. На этом фоне Государственная налоговая служба (ГНС) заверила, что закон не навредит бизнесу. В ведомстве уверяют, что положение о кешбэке, согласно которому покупатели смогут жаловаться на неправильные чеки, исключает возможность для манипуляций.

В налоговой подчеркнули, что информация о проведенной расчетной операции не только передается в контролирующие органы, но и остается в фискальной памяти РРО (регистратора расчетных операций).

"Если информация о проведенной с нарушением расчетной операции, которая будет предоставлена ​​потребителем, не подтвердится имеющейся информации с фискальной памяти РРО и информационных баз Государственной налоговой службы, только тогда можно говорить о том, предоставленный чек является "неправильным", - объяснили в налоговой.

В ГНС отметили, что практически невозможно подделать чек РРО таким образом, чтобы в нем совпали все реквизиты настоящего чека из этого РРО – в частности, номер чека именно для этого РРО, дата и время создания такого чека и т.п. Еще сложнее, по словам налоговиков, подделать чеки в "программном РРО".

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"Подделать такой чек невозможно, поскольку он будет фискализироваться на сервере контролирующего органа. Кроме того, часть фискального номера такого чека будет формироваться самим устройством (смартфоном, планшетом, компьютером), а другая часть — сервером контролирующего органа", - подчеркнули в налоговой.

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В налоговой также заявили, что "не вправе ограничивать конституционные права граждан на обращение о нарушениях".

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"Представление недобросовестным потребителем жалобы в контролирующий орган с целью неправомерного получения кешбэка практически исключается необходимостью полной идентификации такого жалобщика в электронном кабинете. То есть, такой покупатель фактически соглашается с тем, что налоговая служба будет проверять не только правомерность действий продавца по отношению к нему, но, в первую очередь, будет оценивать достоверность документов, прилагаемых к жалобе. Это сводит риски возможных манипуляций с их подделкой к минимуму", – уверены в ГНС.

Напомним, 20 сентября Рада одобрила в целом законопроект № 1073 о кешбэке , который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции. Докумен предусматривает создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинности полученного покупателем чека и оформления жалобы на продавца. Он также внедряет двухуровневую систему проверок обращений потребителей или жалоб. В случае если продавец не подтверждает продажу товаров или услуг, проводится камеральная проверка, а в случае неявки продавца для ее проведения назначается фактическая проверка.

Кроме того, законопроект расширяет перечень видов деятельности, для которых применение РРО (регистраторов расчетных операций) является обязательным с 2021 года и предусматривает переход на общие правила применения РРО для отдельных категорий налогоплательщиков единого налога 2-4 групп (без ограничений объемов дохода в год).

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