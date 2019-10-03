Проект постановления поддержали всего 102 нардепа из 388 зарегистрированных в зале

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Верховная Раде разблокировала подписание законопроекта № 1053-1 об изменениях в закон о регистраторах расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки (е-чеки).

Украинский парламент рассмотрел проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 20.09.2019 года о принятии в целом в качестве закона Украины проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины" О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг "по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (регистрационный №1053-1)"(№1053-1-П), сообщает пресс-служба ВРУ

Представила документ народный депутат Нина Южанина. По ее словам, некоторые поправки, внесенные при подготовке законопроекта ко второму чтению, полностью меняли суть законопроекта. Также были допущены нарушения регламента при принятии документа в целом.

Глава комитета по регламенту, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко сообщил, что комитет рекомендует Раде определиться по законопроекту путем голосования.

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Проект постановления поддержали всего 102 нардепа, против – 28, воздержались – 148, не голосовали – 115.

В тренде Рада "разбанила" закон об электронных чеках

После рассмотрения проекта постановления спикер может подписать законопроект № 1053-1 и передать его на подпись президенту.

Новости "Сегодня" писали, что данный проект закона предусматривает введение РРО с 1 октября для рисковых отраслей и c 2021 года для остальных, а также повышает годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что законопроект предполагает использование "РРО в смартфоне" (е-чеки, электронные чеки), но кассовыми аппаратами можно будет пользоваться и дальше. Он также добавил, что введение РРО не будет касаться физлиц, "то есть людей, которые пришли на рынок продать какие-то овощи". Также не коснется и физлиц-предпринимателей первой группы налогообложения.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

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