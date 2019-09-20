Рада приняла закон о "кешбэке"

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Верховная Рада одобрила в целом законопроект № 1073 о "кешбэке", который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

"За" проголосовали 237 народных депутатов.

Документ предусматривает создание информационной системы в рамках электронного кабинета для проверки подлинности полученного покупателем чека и оформления жалобы на продавца.

Он также внедряет двухуровневую систему проверок обращений потребителей или жалоб. В случае если продавец не подтверждает продажу товаров или услуг, проводится камеральная проверка, а в случае неявки продавца для ее проведения назначается фактическая проверка.

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Законопроект расширяет перечень видов деятельности, для которых применение РРО (регистраторов расчетных операций) является обязательным с 2021 года, и предусматривает переход на общие правила применения РРО для отдельных категорий налогоплательщиков единого налога 2-4 групп (без ограничений объемов дохода в год).

Общие правила использования РРО для всех "единщиков" 2-4 группы начнут действовать с 1 января 2021 года, одновременно с увеличением граничного объема дохода налогоплательщиков второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

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Как указано в тексте законопроекта, РРО не будет применяться плательщиками единого налога первой группы.

Новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешили использовать гаджеты вместо кассовых аппаратов, а сама регистрация "кассовой аппаратуры" осуществляется по упрощенной процедуре.

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