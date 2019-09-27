Новые запреты: мобильные операторы раскритиковали планы власти

В компаниях уверяют, что необходимости в изменении правил нет

/ Фото: Pixabay

Реклама

Национальная комиссия в сфере связи и информатизации хочет запретить услуги мобильной связи, на которые абонент не давал согласия. Однако мобильные операторы заявили сайту "Сегодня", что и раньше не подключали услуги без согласия абонента, а потому новые ограничения попросту не нужны.

В "Тримоб" поясняют, что обычно контент-услуги предоставляют не сами операторы, а отдельные провайдеры или агрегаторы контента.

"У каждого из операторов, конечно же, свой подход к наполнению тарифного плана. Например, в тарифных планах "Тримоб" контент-услуги никогда не закладываются, все прозрачно и абонент платит за дополнительно заказанные им услуги отдельно – это его осознанный выбор", – прокомментировали в пресс-службе оператора.

Подключение любых контент-слуг базируется на действиях самого абонента, добавляют в "Киевстар". Абонент сам заказывает услугу по SMS, через голосовое сообщение или принимая условия на сайте услуги, и так далее. Точно так же клиент может отказаться от услуги в любой момент.

"Мы контролируем, чтобы механизм заказа был максимально прозрачным и понятным клиенту. До того, как заказать услугу, абонент получает информацию в SMS-сообщении или на сайте контент-провайдера о содержании и стоимости сервиса", – рассказали в компании.

Подробности узнавайте на сайте "Сегодня":

Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услуги

О том, как правильно пользоваться функциями защиты своих мобильных устройств, смотрите в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама