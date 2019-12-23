Новый Трудовой кодекс: какие изменения ждут украинцев

Парламентарии готовят украинцам новый Трудовой кодекс (ТК), он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека. Предыдущий парламент одобрил законопроект только в первом чтении, но новые депутаты решили переписать все по-своему. Уже говорили про увеличение отпуска и четырехчасовую "сиесту" для самых тяжелых профессий, уменьшение декретных дней и сокращение количества праздников... Как все же переписывают Трудовой кодекс, и что это значит для украинцев, разбирались новости "Сегодня".

До конца 2019 года украинцам обещали представить проект нового Трудового кодекса, потому что нынешние законы уже морально устарели, говорит президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская.

"Нет многих понятий, которые есть в трудовом законодательстве. Там даже нет понятия "работодатель". Нет "фриланса", "аутсорсинга", нет даже объяснения, что такое "совмещение", "дистанционная/удаленная работа", – перечисляет Липчанская.

Некоторые статьи КЗоТа изменялись, но точечно. Новый кодекс же анонсировали как либеральный для бизнеса. Правда, проект так до сих пор и не опубликовали. О его основах новостям "Сегодня" эксклюзивно рассказал министр развития экономики Тимофей Милованов.

"Это реформа по повышению занятости населения. И чтобы люди сами определяли, как им лучше работать", – объяснил Милованов.

Изменений будет много. Например, бумажные трудовые книжки заменят электронными реестром. Станет меньше бюрократии во время трудоустройства – не нужно будет предоставлять даже оригинал паспорта. А работу по гибкому графику или из дома, наконец, узаконят. Кроме того, мужчин начнут отпускать в декрет.

"И мужчина, и женщина должны воспользоваться минимум одним месяцем декретного отпуска. А после этого они уже могут решить, кто воспользуется всем остальным. Можно взять и половину – 1,5 года декретного отпуска для мужчины и 1,5 для женщины", – объяснил Милованов.

А пока правительство работает над новым кодексом, депутаты решили дополнить старый основаниями для увольнения. Законопроектом № 2584 они предлагают разрешить работодателю разрывать соглашение с подчиненными из-за разглашения коммерческой тайны и потери доверия. Но, как отмечают эксперты, пока в законопроекте нет достаточно четкой формулировки, что такое "потеря доверия".

"Если не обосновать, что такое потеря доверия, с одной стороны, работодатель не будет застрахован от встречи с работником в суде, а с другой стороны, работник не будет защищен от произвола работодателя", – объясняет Липчанская.

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Впрочем, как считает налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, работодатель в Украине остается менее защищенным, чем работник. А потому для тех, кто создает рабочие места, дополнительная защита была бы весьма кстати.

"Наш КЗоТ защищает работника. И я, если у меня официальная зарплата, и работодатель захочет меня уволить, могу над ним издеваться – восстанавливаться на работе, писать во все органы, что меня пытаются незаконно уволить. Работодатель будет доказывать, что увольняет из-за несоответствия профессиональному уровню, а я буду утверждать, что соответствую, буду портить репутацию. Поэтому работодатель будет вынужден буквально ползать на коленях, чтобы я согласилась на компенсацию в 10 окладов и исчезла из его жизни", – приводит пример Томашевская.

В прочем, она сдержанно оценивает "потерю доверия" как возможную причину для увольнения. Эксперт считает, что законодатели должны четко определить это понятие, ведь пользоваться субъективным фактором нельзя – это неизбежно приводить к злоупотреблениям.

"Ты можешь мне не доверять, но я выполняю свои функции. Что означает потеря доверия? Это значит, что можно уволить без причины? А если настроение такое, что сегодня никому не веришь? Тогда увольнять весь персонал?" – недоумевает специалистка.

Все участники рынка соглашаются – осовременивать отношения между работодателем и персоналом необходимо. А какой будет эта реформа и удовлетворит ли она всех, мы узнаем уже в 2020 году.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что такое трудовые отношения и как их правильно оформить в Украине. А также чем трудовые договоры, дающие возможность устроиться в штат, отличаются от договоров подряда, которые заключают для оказания конкретных услуг.

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