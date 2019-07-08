Большая разборка: что такое трудовые отношения и как и правильно оформить в Украине

Трудовые договоры дают возможность устроиться в штат, а договоры подряда заключают для оказания конкретных услуг

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В тонкостях трудовых отношений журналисты новостей "Сегодня" разбирались при поддержке директора юркомпании "Прима лидер групп" Дины Дрыжаковой.

Что такое трудовые отношения

Закон Украины "О занятости населения" определяет трудоустройство как "комплекс правовых, экономических и организационных мер, что направлены на обеспечение реализации права человека на труд". В широком смысле трудоустройство объединяет все формы трудовой деятельности, не противоречащие закону, включая самостоятельное обеспечение работой — индивидуальную трудовую деятельность, предпринимательство, фермерство. В узком смысле под трудоустройством понимают такие формы деятельности, что устанавливаются при содействии органов государства или негосударственных организаций на основе лицензирования.

Украинцы имеют право на трудоустройство и выбор места работы, обратившись в организацию или при бесплатном содействии Госслужбы занятости. При этом иностранцы, прибывшие в Украину на определенный срок, получают право на трудовую деятельность только при наличии разрешения, выданного нашей Госслужбой занятости, если иное не предусмотрено межгосударственными договорами Украины.

Какие есть виды трудовых отношений

Трудовые отношения между работодателем и работником оформляются трудовым договором — срочным и бессрочным, контрактом, гражданско-правовой сделкой и устным соглашением. В последнем случае речь идет об оформлении работника по штатному расписанию. Для этого нужно заявление о приеме на работу, без заключения труддоговора. После издается приказ о приеме на работу, что и есть оформлением взаимного согласия сторон заключить трудовой договор в устной форме. Еще возможна работа по совместительству — она не предусматривает заключения договора.

При этом важно отметить, что для украинцев является болезненным вопрос грамотного оформления трудовых отношений. А все потому, что если работники официально не трудоустроены, тогда есть риски невыплаты зарплаты. В таком случае можно защищать свои права, обратившись в Госслужбу по вопросам труда (Гоструда), а уже потом в суд.

Что такое штатное расписание и зачем оно нужно при трудоустройстве или увольнении

Штатное расписание — документ, устанавливающий структуру, штаты и должностные оклады работников для конкретного предприятия. В нем содержатся названия должностей, численность персонала, оклады по должностям. Документ утверждает каждое предприятие.

Зачем нужен этот порядок? К примеру, по закону, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок или срочный, может быть расторгнут по инициативе собственника до истечения срока действия. Причинами могут стать изменения в организации производства и труда: ликвидация, реорганизация, банкротство, перепрофилирование, сокращение численности или штата работников. То есть штатное расписание необходимо для увольнения работников в связи с указанными условиями. Но увольнение работника, например, по изменению объемов деятельности, не является основанием для удаления из расписания его должности. Если же в структуре отсутствуют вакантные должности, работодатель не может принять на работу новых сотрудников. В целом, трудоустройство в штат надо понимать как трудоустройство при наличии свободных должностей в штатном расписании юрлица.

Что такое трудовой договор и каким он может быть

Трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Это обязательно при организованном наборе работников; контракте; работе в районах с особыми географическими условиями, условиями риска для здоровья; трудоустройстве несовершеннолетних или физлиц; в случаях, когда работник настаивает на заключении письменного договора. При оформлении гражданин предъявляет паспорт, трудкнижку, документ об образовании, состоянии здоровья и др.

Работник не допускается к работе, если договор не заключен. А если сотрудника пригласили на работу по переводу с другого предприятия и это согласовано руководителями, ему нельзя отказать в заключении труддоговора. В то же время запрещается оформление договора с лицом, которому работа противопоказана по медзаключению. Запрещен и необоснованный отказ в приеме на работу. Важно помнить, что не допускается ограничение прав или установление преимуществ при заключении, изменении и прекращении договора, когда это зависит, скажем, от происхождения, национальности, пола, языка. Но требования по возрасту, образованию, здоровью работника могут устанавливаться законами.

Труддоговор может быть: бессрочным (заключен на неопределенный срок); на определенный срок (установлен по согласованию сторон); заключаемым на время выполнения работ. При этом срочный договор заключается в случаях, когда трудотношения не могут быть установлены на неопределенный срок из-за характера работы, условий выполнения, интересов работника. При оформлении договора срок определяется конкретным сроком, временем наступления события (например, возвращение из отпуска по беременности), выполнением определенного объема работ.

Зачем оформляют договор подряда и что это такое

Трудовые отношения в гражданско-правовом договоре по оказанию услуг (или договоры подряда) регламентируются не трудовым законодательством, а гражданским. Это значит, что две равноправные стороны договариваются о выполнении работ, оказании услуг с указанием их исчерпывающего перечня в договоре. Документ содержит ряд позиций. Во-первых, в нем указаны описание и перечень работ, которые обязуется выполнить исполнитель. Ведь тут заказчик, в отличие от оплаты по труддоговору, платит не за рабочий процесс, а за результат. При этом работника не вносят в штатное расписание и он не подчиняется трудовому распорядку. Во-вторых, важно указать сроки, за которые исполнитель выполнит объем работы. В-третьих, в договоре прописываются условия и сроки оплаты. Вознаграждение обычно выплачивают после окончания срока документа и подписания акта выполненных работ. Но если выполнение работ требует длительного срока, допускается составление промежуточных актов и выплата части вознаграждения.

Стоит отметить, что с выплаты вознаграждения по этому договору удерживаются и начисляются все налоги и сборы, а также в размерах, как в случае с зарплатами (НДФЛ, военный сбор и ЕСВ). И ответственность исполнителя работы за нарушение договора должен устанавливать сам документ (пеня, штраф и т. п.). В трудовых отношениях таких санкций не допускают.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что китайские ученые назвали самую тяжелую работу в мире. Как выяснилось, ученые провели эксперимент с участием 140 тысяч человек.

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