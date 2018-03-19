Обыски Генпрокуратуры в "Новой почте": появилась реакция Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман инициировал проверку законности обысков, произошедших на предприятиях, прошедших на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, прошедших на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп", – говорится в сообщении.

Гройсман отметил, что на прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса.

"Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", – подчеркнул премьер.

Он подчеркнул, что нужно сделать выводы по каждому случаю.

"В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление (на бизнес)", – заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура проводила обыски в нескольких офисах "Новой Почты".

Позже пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что обыски в "Новой почте" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре проводились по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.

По ее словам, сейчас идет расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличные безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – сообщила Сарган.