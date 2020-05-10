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Ослабление карантина: Минздрав утвердил рекомендации для бизнеса

10 мая, 16:03

Денис Беспалов

Важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики

С 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является чрезвычайно важными вопросами", - написал он.

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Рекомендации касаются организации противоэпидемических мероприятий при оказании услуг в условиях карантина:

  • в парикмахерских и салонах красоты;
  • при работе заведений общественного питания;
  • при торговле продовольственными и непродовольственными товарами;
  • при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях;
  • при оказании стоматологической помощи;
  • в заведениях стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения.

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Согласно утвержденным рекомендациям, все точки должны быть оснащены средствами гигиены, обязательная регулярная дезинфекция помещений, и посетители и работники должны носить маски, работники должны надевать одноразовые перчатки во время работы, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м метра. Всем сотрудникам перед работой должны мерить температуру. Если она выше 37,2 – он не допускается к работе. Данные рекомендации касаются всех видов бизнеса, который сможет начать работу после 11 мая.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 15 232 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 060, умер 391 человек.

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Напомним, накануне ослабления карантина министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам с просьбой.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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