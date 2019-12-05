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Отмена книг учета: эксперты рассказали, как еще упростить жизнь малому бизнесу

5 декабря, 15:15

Евгения Давыденко

Кассовые аппараты уже полностью заменяют книги учета, считают специалисты

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Правительство предлагает Верховной Раде отменить книгу учета для физических лиц – предпринимателей(ФЛП, укр. – ФОП), которые не платят налог на добавленную стоимость (НДС). Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты в целом позитивно оценили эту инициативу.

"Уменьшение бюрократии облегчает деятельность любого предпринимателя. Хотя бы потому, что он не тратит на это время", – сказал Александр Почкун, управляющий партнер Baker Tilly Ukraine.

А ФЛП, которые также использовали кассовые аппараты (РРО), по сути делали двойную работу, отметил старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

"Если брать во внимание действующее законодательство, ФЛП должны использовать кассовые аппараты. Кассовый аппарат и книга одновременно – это бред, поскольку кассовый аппарат ее полностью заменяет", – отметил Дубровский.

По его словам, предпринимателям нужно пересмотреть законы об общей фискализации и разрешить выбирать способ отчетности.

"Я бы больше сказал: если ты добровольно использовал РРО, не нужно вообще сдавать никакой отчетности, кроме как за наемных работников, поскольку все продажи фиксируются онлайн, налоговая и так знает обороты", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что народные депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект о повышении лимитов для ФЛП – № 2338 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации обращения товаров и услуг". Документ предлагает установить новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й ФЛП группы на уровне 1 млн гривен, 5 млн гривен и 10 млн гривен соответственно. Для предпринимателей 1-й группы, которые предоставляют бытовые услуги, собираются снизить налог до 0%.

По мнению депутатов, если законопроект вступит в силу, больше предпринимателей смогут воспользоваться "упрощенкой", а украинцам, которые только думают стать предпринимателями 1-й группы, сделать это будет легче. В то же время, как уверена Пидласа, такие меры помогут вывести из игры тех, кто прикрывается "упрощенкой" для махинаций и уклонения от налогов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие налоговые нововведения пугают украинский малый бизнес. Впрочем, фискалы уверяют, что проблем у ФЛП не прибавится:

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кассовые аппараты учет РРО малый бизнес ФЛП

Источник: Сегодня

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