По примеру Amazon: Rozetka и Prom могут стать банком

EVO рассматривает варианты выхода на финансовый рынок

Фото: rau.ua.

Пока в Украине растет число "системных" банков, на финансовый рынок рвутся новые игроки. Так, группа компаний EVO, в которую входят, в частности, маркетплейсы Rozetka и Prom.ua, уже анализируют варианты выхода на украинский рынок финансовых услуг. Об этом сообщил Николай Палиенко, CEO и соучредитель группы компаний EVO, передает "Новое время".

"Мы рассматриваем разные варианты [выхода на финансовый рынок] - либо сотрудничать с банками, либо стать банком", - сказал Палиенко, добавив что Amazon в США уже выходит на финансовый рынок.

При этом если EVO запустит свой банк, то его аудитория будет самой крупной в Украине. По данным компании Kantar, сайты rozetka.com.ua и prom.ua входят в ТОП-10 самых посещаемых сайтов Украины. В мае-2019 эти маркетплейсы посетило 10,88 млн и 10,4 млн человексоответственно.

Для сравнения, за аналогичный период сайт самого крупного банка в Украине, государственного ПриватБанка с долей рынка 35%, посетили 11,24 млн пользователей. В пресс-службе ПриватБанка воздержались от комментариев в отношении потенциальных конкурентов, отметив, что они сами являются маркетплейсом.

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Rozetka и EVO объединили бизнесы в ноябре 2018 года.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что бизнес в Украине оживился, а слияний и поглощений стало больше. Впрочем, по данным компании KPMG, рынок пока не смог вернуться к докризисному уровню.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине:

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