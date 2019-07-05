В Украине стало больше "системных" банков: зачем это нужно

Эксперты по-разному оценили нововведение регулятора

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) расширил количество системно важных банков – с 3 до 14. Статус накладывает на финучреждения повышенные требования для обеспечения их запаса прочности с 1 января 2020 года. Что изменит это нововведение, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов.

По мнению финансового аналитика Алексея Куща, увеличение числа "системных" банков является негативным сигналом. Он уверен, что, кроме ужесточения требований, эти банки получают дополнительные привилегии: Нацбанк, по мнению эксперта, будет оказывать им приоритетную помощь в виде рефинансирования в случае кризисных ситуаций.

"Нацбанк, по моему мнению, должен сконцентрироваться на стабильности государственных банков, потому что им принадлежит 60% активов и 62% депозитов населения <…> Вместо этого мы видим серьезное расширение амплитуды этой помощи", – сказал он.

Впрочем, в самом НБУ отрицают, что системные банки получают от регулятора какую-либо помощь. По данным Нацбанка, к ним лишь выдвигаются повышенные требования.

Другой точки зрения придерживается и глава Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек. На его взгляд, нововведение повысит стабильность банковской системы.

"Поскольку есть особенные требования к системным банкам, есть детали банковского регулирования и норм, – это один из шагов усиления стабильности банковской системы и возможность качественного обслуживания физ-, юрлиц, а также сохранение денег вкладчиков", – сказал Шпек.

А финансовый эксперт Виталий Шапран подчеркнул: украинские вкладчики будут спокойнее за свои вклады.

"Увеличение количества системно важных банков, – сказал он, – приведет не просто к отбору банков с большими активами, но и увеличит покрытие клиентской базы в Украине. Поскольку к ним повышены требования к капиталу, ликвидности и кредитных рисков, то больше клиентов будет чувствовать себя в безопасности. А сами банки получат возможность противодействовать кризисным явлениям без поддержки акционеров более длительный период времени".

Более жесткие требования к "системным" банкам, по словам Куща, продиктованы мировыми стандартами.

"Эти банки должны будут выполнять повышенные нормативные требования, в частности, формировать так называемый буфер системной важности – дополнительные механизмы обеспечения финстабильности. Они должны будут формировать повышенные нормативные требования по нормативу мгновенной ликвидности. Кроме того, они должны будут еще и выполнять более жесткие требования к размеру кредитного риска на одного контрагента", – отметил Кущ.

Напомним, с 2014 года Нацбанк начал жесткую очистку рынка от сомнительных банковских учреждений. В итоге за 4,5 года "ушло" около 100 финансово слабых, непрозрачных и "схемных" игроков. Сейчас в стране действует менее 80 банков — этого достаточно для предоставления услуг населению и компаниям, считают в НБУ.

При этом в 2019 году риски для работы банков в Украине упали до рекордного уровня.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине:

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