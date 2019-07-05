Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

В Украине стало больше "системных" банков: зачем это нужно

5 июля, 09:02

Эксперты по-разному оценили нововведение регулятора

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) расширил количество системно важных банков – с 3 до 14. Статус накладывает на финучреждения повышенные требования для обеспечения их запаса прочности с 1 января 2020 года. Что изменит это нововведение, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов.

По мнению финансового аналитика Алексея Куща, увеличение числа "системных" банков является негативным сигналом. Он уверен, что, кроме ужесточения требований, эти банки получают дополнительные привилегии: Нацбанк, по мнению эксперта, будет оказывать им приоритетную помощь в виде рефинансирования в случае кризисных ситуаций.

"Нацбанк, по моему мнению, должен сконцентрироваться на стабильности государственных банков, потому что им принадлежит 60% активов и 62% депозитов населения <…> Вместо этого мы видим серьезное расширение амплитуды этой помощи", – сказал он.

Впрочем, в самом НБУ отрицают, что системные банки получают от регулятора какую-либо помощь. По данным Нацбанка, к ним лишь выдвигаются повышенные требования.

Другой точки зрения придерживается и глава Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек. На его взгляд, нововведение повысит стабильность банковской системы.

"Поскольку есть особенные требования к системным банкам, есть детали банковского регулирования и норм, – это один из шагов усиления стабильности банковской системы и возможность качественного обслуживания физ-, юрлиц, а также сохранение денег вкладчиков", – сказал Шпек.

А финансовый эксперт Виталий Шапран подчеркнул: украинские вкладчики будут спокойнее за свои вклады.

"Увеличение количества системно важных банков, – сказал он, – приведет не просто к отбору банков с большими активами, но и увеличит покрытие клиентской базы в Украине. Поскольку к ним повышены требования к капиталу, ликвидности и кредитных рисков, то больше клиентов будет чувствовать себя в безопасности. А сами банки получат возможность противодействовать кризисным явлениям без поддержки акционеров более длительный период времени".

Более жесткие требования к "системным" банкам, по словам Куща, продиктованы мировыми стандартами.

"Эти банки должны будут выполнять повышенные нормативные требования, в частности, формировать так называемый буфер системной важности – дополнительные механизмы обеспечения финстабильности. Они должны будут формировать повышенные нормативные требования по нормативу мгновенной ликвидности. Кроме того, они должны будут еще и выполнять более жесткие требования к размеру кредитного риска на одного контрагента", – отметил Кущ.

Напомним, с 2014 года Нацбанк начал жесткую очистку рынка от сомнительных банковских учреждений. В итоге за 4,5 года "ушло" около 100 финансово слабых, непрозрачных и "схемных" игроков. Сейчас в стране действует менее 80 банков — этого достаточно для предоставления услуг населению и компаниям, считают в НБУ.

При этом в 2019 году риски для работы банков в Украине упали до рекордного уровня.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, как президент Владимир Зеленский встретился с главами ведущих иностранных банков в Украине:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, вклады, банки, вкладчики, финансовая система, методика

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине стало больше "системных" банков: зачем это нужно". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гривня резко окрепла: курс доллара в Украине побил годовой рекорд

Вчера, 09:04

Национальный банк обновил официальную стоимость украинской валюты

Нацбанк отменил сразу несколько ограничений для бизнеса

2 июля, 09:46

Регулятор убежден, что либерализация пойдет на пользу и украинским компаниям, и иностранным инвесторам

Когда исчезнут из обращения купюры в 1 и 2 гривни: назван срок

3 июля, 06:06

Нацбанк прекратил выпуск этих банкнот в 2018 году

Поддельные гривни: какие купюры популярны у фальшивомонетчиков

2 июля, 20:05

В НБУ сообщили, что число поддельных гривневых банкнот незначительное

Продукты, которые нужно есть в определенное время дня

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Грустная судьба чудесных советских актрис

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Мир на Донбассе в обмен… На что?

Вчера, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

От чего спасет хурма

Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм

Преподаватель КНУ Шевченко выложил фото изъятой шпаргалки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь