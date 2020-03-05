По всему миру начинаются сбои с поставками смартфонов из-за коронавируса

Время доставки гаджетов продавцам в отдельных случаях повысилось в три раза

Поступления компьютеров и смартфонов в магазины по всему миру задерживаются из-за вспышки коронавируса, которая привела к нарушениям в цепях поставок электронных товаров из Китая. При этом эксперты предупреждают, что некоторые компании недооценивают последствия этих сбоев.

По данным издания Financial Times, ряд розничных продавцов электроники узнают от производителей, что доставка гаджетов и комплектующих может занимать в три раза больше времени, чем это было до распространения вируса.

"Одного партнера по сбыту в Австралии основные производители уведомили, что поставки могут занимать до 14 недель вместо обычных четырех недель", – сказал аналитик исследовательской фирмы Canalys Шарон Хиу, занимающийся вопросами продаж и каналов распределения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отраслевые эксперты отмечают, что только те бренды, которые имеют возможность платить авансом и тесно сотрудничать с поставщиками компонентов, например, Apple или Samsung, смогут обеспечить достаточную производственную мощность в условиях проблем с поставками.

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"Некоторым компаниям, осуществляющим сбытовую деятельность для производителей, велено ждать около 10 недель. Другим не удается узнать даже примерное время прибытия товаров", – добавил Хиу.

Партнер международной консалтинговой компании A. T. Kearney Сукету Ганди добавил, что смартфоны, наушники и компьютеры особенно уязвимы к сбоям в функционировании цепей поставок – отчасти из-за того, что ритейлеры стараются не держать большого количества этих товаров на складах в связи с постоянным обновлением моделей.

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По словам Хиу, срок поставки компьютеров Dell в Австралию увеличился с трех-пяти недель до 10 недель, в некоторых магазинах иссякли запасы портативных и настольных компьютеров семейства HP Elite. А ассоциация IPC, объединяющая предприятия электронной промышленности по всему миру, на прошлой неделе сообщила, что поставщики посоветовали членам организации готовиться к задержкам поставок в среднем на три недели.

Apple же предупредила инвесторов о том, что ее выручка во втором финансовом квартале не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса. Компания также отметила сокращение спроса на свою продукцию в Китае из-за того, что расположенные в стране розничные магазины Apple и ее партнеров остаются закрытыми или работают по сокращенному графику, а их посещаемость сильно упала.

Напомним, больше всего смертей от вызванных коронавирусом болезней зафиксировано в провинции Хубэй в самом Китае. После него в печальной статистике Италия, в которой вирус унес жизни 79 человек. А всего в мире заразились уже более 93 тысяч человек в 79 странах.

В Украине уже также был зафиксирован случай заражения. О том, что происходит после этого в Черновцах, рассказывали новости "Сегодня":

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