В Италии количество умерших от коронавируса снова увеличилось

Число смертельных случаев от коронавируса COVID-19 в Италии увеличилось до 79 человек. Об этом сообщает Управления гражданской защиты страны.

Сообщается, что только за один день от инфекции скончались 27 человек.

Количество инфицированных возросло на 428 — до 2 263.

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С начала эпидемии в Италии от коронавируса вылечились 160 человек, включая 11 человек в понедельник, 2 марта.

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Между тем, новый коронавирус из Китая уже добрался до Украины – опасной болезнью заразился житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии. В Италии мужчина путешествовал с женой. В Украину пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области. Тогда температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили. Первые признаки болезни появились спустя несколько дней, 28 февраля. А 29 февраля мужчину госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы. Мужчина жаловался на повышенную температуру и першение в горле. 3 марта врачи подтвердили у него коронавирус.

В свою очередь, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp с 5 марта приостановит все полеты в итальянский Турин в связи с распространением коронавируса.

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