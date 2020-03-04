Экстренно снизили ставку: в ФРС США отреагировали на коронавирус

Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 1-1,25% годовых. В ФРС объяснили, что решение принято из-за рисков, которые представляет для экономики распространение коронавируса.

"В свете этого и для поддержки достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта", – говорится в сообщении американского регулятора.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл считает, что снижение ставки ФРС даст толчок экономике США. Впрочем, пока что торги на Американской фондовой бирже 3 марта закончились падением основных индексов. Так, Dow Jones потерял 2,94%, упав до 25917,41 пункта; S&P 500 снизился на 2,81% – до 3003,37 пункта; NASDAQ упал на 2,99% – до 8684,09 пункта.

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При этом снижение базовой ставки ФРС уже привело к росту цен на нефть после их падения до минимума за год. Так, 4 марта по состоянию на 10:50 по киевскому времени майские фьючерсы на Brent торговались на уровне 51,92 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились до 47,37 доллара за баррель.

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В прошлый раз ФРС снижала базовую ставку на 25 пунктов в октябре-2019. Ранее президент США Дональд Трамп не раз критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, нарушая общепринятый принцип, согласно которому президент США не комментирует действия центробанка, и наоборот. При этом в ФРС уверяют, что решения о снижении базовой ставки принимаются без оглядки на политику – только по экономическим причинам.

Напомним, в мире число жертв китайского коронавируса, по состоянию на 04:00 среды, 4 марта, составило уже 3198 человек. Больше всего смертей зафиксировано в провинции Хубэй в самом Китае – 2871. После него в печальной статистике Италия, в которой вирус унес жизни 79 человек.В Иране умерли 77 человек. А всего в мире заразились уже более 93 тысяч человек в 79 странах.

Безусловно, более 3 тысячи жертв – страшная цифра, но по факту это лишь 3,4% от количества заболевших. Мало кто знает, что выздоровели от болезни более 50 тысяч человек – более половины заболевших. Поэтому причин для паники нет. Но есть основания тщательнее следить за здоровьем, мыть руки и носить маску, а также по возможности избегать людных мест. Как защитить себя, напомнили в СНБО:

Видео: СНБО

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