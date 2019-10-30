Половина алкогольного рынка Украины ушла в тень – Дубилет

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Значительная часть рынка спиртных напитков и сигарет в Украине переехала в тень. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее объявлял, что в Украине запущен проект по выводу из тени рынка табачных и алкогольных изделий. По подсчетам министра, до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

"Есть такая проблема, как теневой оборот подакцизных товаров. Есть полиграфкомбинат "Украина" – это предприятие выпускает акцизные марки. За последние несколько лет количество заказанных марок уменьшилось в два раза. Что-то мне подсказывает, что это не связано с тем, что украинцы стали меньше пить или курить", – сказал Дубилет в интервью "Экономической правде".

По словам Дубилета, если вывести "на свет" хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 млрд гривен в год.

"Но еще более важно, что украинцы будут меньше травиться или даже умирать от некачественной продукции, разлитой непонятно где", – сказал Дубилет.

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Он уточнил, что правительство планирует обновить акцизную марку, чтобы ее было сложнее подделать. Кроме того, Кабмин собирается наладить работу в правоохранительными органами, чтобы они занимались магазинами, торгующими нелегальной продукцией.

"Обсуждаем возможность реализации концепции track and trace, то есть, сделать так, чтобы путь подакцизной продукции можно было в электронной форме отследить с момента производства до момента продажи", – добавил Дубилет.

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Как сообщалось, при этом табачные компании возмущены принятием законопроекта № 1049, который, в частности, устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку. Вопрос уже решается на уровне Кабинета министров, заверил премьер Алексей Гончарук.

Также об антитабачных инициативах в Украине читайте на сайте "Сегодня" – Крепкие и ароматизированные сигареты запретят: что подготовили для курильщиков.

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