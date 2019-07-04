Крепкие и ароматизированные сигареты запретят: что подготовили для курильщиков

По данным глобального опроса, в Украине курит почти 23% населения.

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Недавно Минздрав обнародовал законопроект, в котором предлагается существенно усилить контроль за производством и оборотом табачных изделий. Помимо прочего в документе сказано, что ароматизированные сигареты и сигареты с высоким содержанием смол и никотина в стране нужно запретить. Сайт "Сегодня" рассказывает, что написано в новом документе, какие грядут изменения, подорожают ли табачные изделия и как все это поможет сократить количество курильщиков.

Каждый четвертый украинец курит

Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского парламента (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака)" появился на сайте Минздрава в конце июня. Похожие законопроекты уже есть в Верховной Раде, но пока их рассмотрением никто не занимается.

В пояснительной записке говорится, что этот законопроект был разработан для того, чтобы приблизить украинское законодательство к европейскому и выполнить необходимые пункты, которые были прописаны в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. К тому же, МОЗ поясняет, что цель проекта – защита здоровья людей, особенно молодежи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за употребления табака погибает около 7 млн человек. Глобальный опрос взрослых о потреблении табака в Украине (GATS), проведенный ВОЗ, Минздравом и Киевским международным институтом социологии в 2017 году показал, что сигареты курят 22,8% взрослого населения (39,7% мужчин и 8,8% женщин). За семь лет распространенность курения в Украине уменьшилась, ведь еще в 2010 г. она составляла 28,3%.

"На начало 2019 года 24% взрослого населения являются ежедневными курильщиками (42% мужчин и 9% женщин) и еще 2% курят время от времени. Специалисты по контролю над табаком подчеркивают, что курение является одной из основных причин возникновения сердечно-сосудистых, легочных и онкологических заболеваний", – пояснила в комментарии сайту "Сегодня" Ирина Сысоенко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

В Евросоюзе распространенность курения падает. Например, еще в 2006 г. она была на уровне 32%, а уже в 2014 г. – 26%.

"По оценкам ВОЗ, именно страны с низким и средним уровнем доходов, к которым относится Украина, несут 80% потерь от потребления табачных изделий. Соответственно, для дальнейшего закрепления тенденции уменьшения распространенности курения стоит усиливать меры по контролю над табаком и своевременно реагировать на новые вызовы табачной эпидемии и манипулятивные тактики табачной индустрии", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время, еще в апреле 2016 г. нардепы утвердили постановление о Заявлении Верховной Рады Украины по случаю 10-летия ратификации Украиной Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Главная цель постановления – это уменьшить распространенность курения и смертность от болезней, связанных с табаком в Украине.

"Учитывая значительные объемы трансграничной торговли табачными изделиями и различия национального законодательства, для урегулирования этого вопроса в Украине нужно ввести общеевропейские правила, обеспечивающие защиту всех потребителей одинаково независимо от места проживания", – написано в пояснительной записке к законопроекту.

В своем новом документе МОЗ предлагает немало изменений: начиная от запрета ароматизированных сигарет и заканчивая урегулированием оборота электронных сигарет, о которых в нашем законодательстве пока что ничего не сказано.

Законопроект предлагает запретить крепкие и ароматизированные сигареты

Новый документ достаточно объемный и содержит немало изменений, но мы собрали главные из них. Так, в первую очередь стоит отметить, что в законопроекте к обычному курению приравнивают и использование электронных сигарет. Сейчас такие нормы в нашем законодательстве отсутствуют и люди, которые курят электронные сигареты в общественных местах, смело заявляют, что курением это и вовсе не считается. В новом документе сказано, что курение табачных изделий будет включать в себя не только сгорание табака, но и нагревание, и тление.

К тому же, в законопроекте есть норма, призванная обязать импортеров и производителей электронных сигарет и заправочных контейнеров к ним информировать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, о каких-либо изделиях, которые они планируют ввести в оборот на территории Украины. Такие уведомления нужно будет подавать в электронной форме за шесть месяцев до запланированного введения в оборот. В случае нарушения требований этого закона предусмотрен штраф от 5 до 50 тыс. грн.

Помимо этого, законопроект добавляет немало новых запретов. В частности, на территории Украины хотят запретить реализацию, производство (кроме того, что идет на экспорт) и импорт:

табака для перорального применения;

сигарет, в которых показатели содержания превышают: никотина – 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг;

табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют определенные действующим законодательством медицинские предупреждения;

сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и вкусом (полученным в результате действия добавки или комбинации добавок, в том числе, среди прочего, фрукты, пряности, травы, спирт, конфеты, ментол или ваниль);

табачных изделий, содержащих такие добавки, как витамины или другие добавки, которые создают впечатление, что табачное изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков для здоровья; кофеин или таурин и другие добавки, которые ассоциируются с энергичностью и жизненной силой; добавки, обладающие свойствами делать выбросы цветными; для табачных изделий для курения, добавки, которые облегчают вдыхание дыма или усвоения никотина; добавки, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные свойства в несгораемой форме;

сигарет и табака для самокруток, содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах, таких как фильтры, бумага, упаковка, капсулы, или имеют любые технические характеристики, позволяющие менять запах или вкус соответствующих табачных изделий, или же интенсивность дыма;

табачных изделий с использованием на их упаковке или на самих табачных изделиях любых элементов или признаков (тексты, символы, названия, торговые марки, образные или другие признаки), которые: рекламируют табачное изделие или способствуют его потреблению; включают информацию о содержании никотина, смол и т.д.; указывают на то, что определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие; сообщают о вкусе, запахе, любых вкусоароматических добавках или о их отсутствии; напоминают пищевой или косметический продукт; вводят в заблуждение, что определенное табачное изделие имеет экологическое преимущество.

Также в законопроекте сказано, что производителю и импортеру табачных изделий запрещается помещать в упаковку табачных изделий вкладки, которые предлагают скидки, бесплатное распространение или другие аналогичные предложения.

"Директива 2014/40 / ЕС предусматривает новые правила маркировки табачных изделий, а именно: увеличение размера изображений (предупреждающих о вреде – Ред.) и их ежегодная ротация; введение определения и регулирования электронных сигарет, заправочных контейнеров и травяных изделий, предназначенных для курения; запрет использования вкусовых добавок к табачным изделиям, как одного из средств маркетинга; уменьшение допустимых норм содержания никотина, смолы и монооксида углерода; введение отчетности по ингредиентам и добавкам к табачным изделиям; установление механизма контроля за оборотом табачных изделий", – рассказывает в комментарии сайту"Сегодня" Ирина Сысоенко.

В документе написано, что на каждой упаковке табачных изделий должны быть медицинские предупреждения о вреде курения, комбинированные с цветными фотографиями. В целом предупреждения должны занимать не менее 65% площади пачки. Они также должны быть нанесены и на упаковки электронных сигарет и контейнеров для заправки, правда, здесь их площадь не должна быть менее 30%.

К тому же, нельзя будет продавать табачные изделия поштучно. Так, за продажу упаковок, в которых менее 20 сигарет, или же просто за поштучную продажу сигарет (кроме сигар) будет штраф от 1 до 10 тыс. грн.

Без должного контроля эффекта от документа не будет

Как мы знаем, в Украине акциз на табак регулярно повышается с 2008 г., страна обязалась увеличивать акциз на табачную продукцию до 2025 г., до 90 евро за 1000 сигарет. Именно для этого ставку сбора каждый год повышают на 20%. А в прошлом 2018 г. к этому проценту добавили еще и повышение на уровень инфляции. Но даже с поднятием ставки с 1 июля акциз составил только 1011 грн на 1000 сигарет, что чуть больше, нежели 34 евро. Поэтому в будущем рост цен на табачные изделия неизбежен.

Но, помимо этого, законодательные изменения тоже всколыхнут этот рынок, и производители могут накинуть цены. Светлана Осташко, аналитик Ассоциации городов Украины по вопросам здравоохранения в комментарии сайту "Сегодня" говорит, что подорожание табачной продукции вполне вероятно.

"Табачные изделия будут дорожать, если это потребует дополнительных расходов от производителей для нанесения медицинских предупреждений и информационных сообщений при изготовлении упаковки, проведения каких-либо дополнительных исследований и т.д.", – говорит Осташко.

Ирина Сысоенко также отмечает, что такие требования могут привести к подорожанию, что будет несомненным плюсом.

"Возможно, новые требования к производству, импорту и реализации табачных изделий повлияют на подорожание табачных изделий. Я за то, чтобы здоровый способ жизни был трендом нашего общества! И никак иначе", – говорит нардеп.

МОЗ поясняло, что главная цель таких нововведений – уменьшить количество курящих людей и позаботиться о здоровье населения. Мы расспросили экспертов, каким образом законопроект поможет этого добиться. Так, Светлана Осташко поясняет, что хотя прямой связи между принятием закона и снижением количества курящих нет, но снижение уровня никотина и других веществ в сигаретах уже повлечет за собой снижение вреда для организма курильщика.

"Информирование о вреде для здоровья и уровне токсичных веществ в табачных изделиях некоторых людей заставит задуматься о том, стоит ли продолжать курить, или стоит ли начинать курить", – отметила Осташко.

Она добавляет, что принятие закона ничего не даст без проведения соответствующих мероприятий по внедрению: информированию, консультированию и санкциям в отношении нарушителей.

"Возьмите, к примеру, закон о запрете курения в общественных местах: сильно ли изменило ситуацию только его принятие? Вы со мной согласитесь, что нет. Здесь так же. Все зависит от того, насколько эффективно будет внедряться закон. Следует отметить, что сегодня, например, совершенно отсутствует в законодательстве информация об электронных сигаретах, кальяне и их вреде для организма человека. Рынок электронных сигарет и кальяна совершенно бесконтролен. Что курит молодежь – она совершенно не ведает, и о том, какие отдаленные последствия могут быть, тоже никто не знает. Сейчас только начали появляться данные исследований о влиянии электронных сигарет и кальяна на организм человека", – подытожила эксперт.

Ирина Сысоенко, в свою очередь, поясняет, что по мнению международных экспертов в области общественного здравоохранения, табачная индустрия скрывает реальные последствия для здоровья, связанные с использованием этих новых изделий, утверждая, что электронные изделия наносят меньший вред здоровью населения. В то же время, в электронных устройствах содержится такое же количество никотина, как и в других широко используемых табачных изделиях (например, в сигаретах), что приводит к развитию сосудистых нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний.

"По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, изделия на основе технологии "heat-not-burn" (нагрев без горения) и электронных систем доставки никотина (электронные сигареты) создают серьезные проблемы для общественного здравоохранения в связи с высоким содержанием в них никотина. Электронные сигареты – один из самых популярных видов таких изделий для курения – устройства, в которых используются не листья табака, а раствор, испарения которого вдыхает курильщик. В последние годы уровень использования именно этих изделий несовершеннолетними и вообще молодыми людьми растет угрожающими темпами", – отметила Сысоенко и добавила, что ситуация осложняется тем, что на рынке Украины более пяти лет активно продвигаются электронные сигареты и жидкости с никотином для электронных сигарет, и все они находятся вне регулирования и контроля со стороны государства.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения поясняет, что введение максимального уровня смол, никотина и монооксида углерода, запрет на сигареты с характерным запахом или вкусом, а также на табачные изделия с определенными добавками и в целом регулирование, контроль производства и реализации всех видов табачных изделий, включая технологически новые, на законодательном уровне будет способствовать сокращению курения среди всех возрастных групп, и прежде всего, среди молодежи и детей. Такие меры постепенно приведут к улучшению здоровья населения и роста продолжительности жизни людей в Украине, уверена она.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как табачные компании в Канаде заставили платить рекордный штраф.

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