Польский фонд запустил программу с грантами на 50 000 евро: украинские стартапы — в приоритете

Польский венчурный фонд Ad Ventures запустил сбор заявок на акселерацию в рамках программы Poland Prize. Организаторы предлагают полный релокейт команды и гранты до 50 000 евро. Украинские стартапы — в приоритете, – передает AIN.UA.

Программа пройдет в Варшаве с апреля по май 2019 года. Выпускники получат гранты — бездолевые инвестиции — на сумму до 50 000 евро, сервисы на сумму до 12 000 евро, помощь в поиске жилья в Польше, а также контракт с большой корпорацией.

Ad Ventures ищет проекты на стадии работающего прототипа, либо с имеющейся базой клиентов, либо с исследованиями, подтверждающими идею. Среди интересующих фонд отраслей — энергетика, биотехнологии, химия, электромобили, космические технологии, а также промышленность 4.0. Податься на программу можно на официальном сайте.

Напомним, американцы купили украинский стартап Newzmate. Стартап суммарно привлек $850 000 инвестиций.

Также сообщалось, что представительство ЕС в Украине запустило платформу с информацией о своих программах для стартапов. Информация поделена на четыре категории: финансы, знания, рынки, регулирование бизнеса.

Ране мы писали, что SEC создала новый отдел для взаимодействия с криптовалютными стартапами. FinHub будет взаимодействовать с другими регуляторами как внутри США, так и на международном уровне.