Повышения налогов в Украине пока не будет – Маркарова

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

Кабинет министров Украины не планирует повышать налоги в 2020 году – таких изменения не предусматриваются в проекте госбюджета на 2020 год. Об этом сообщила глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова в интервью "Радио НВ".

Маркарова уточнила, что сам проект госбюджета построен на базе действующей налоговой системы.

"Мы не планируем повышать налоги, мы не закладывали повышение налогов ни по базе, ни через процент. Это, мне кажется, для бизнеса важно, потому что бизнес должен понимать правила игры, и они должны быть предсказуемыми", – сказала министр.

Реклама

Читайте также: Отменить единый взнос и повысить налог на землю: Милованов поделился идеями

Маркарова также добавила, что при экономическом росте можно будет говорить о снижении налогов, в первую очередь тех, которые приходятся на заработную плату.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство, по словам президента, начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама