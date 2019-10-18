Бюджет-2020 прошел первое чтение: что приняла Рада

/ Фото: Сегодня

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Верховная Рада сегодня, 18 октября, приняла в первом чтении проект госбюджета на 2020 год. Так, украинский парламент 256 голосами поддержал проект бюджета (№ 2000) за основу и принял в целом 255 голосами постановление о бюджетных выводах (2000-П). Постановление вступает в силу со дня его принятия. Бюджетные выводы Рады состоят из результатов обсуждений проекта закона и из предложений касательно правок.

Именно с учетом Бюджетных выводов проект закона о бюджете готовится ко второму чтению. А уже во втором чтении (до 20 ноября) проводится повторное голосование за проект закона в целом. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позже 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Документ представил замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. По его словам, депутаты внесли более 200 тысяч предложений к бюджету-2020 почти на 2 трлн гривен. Комитет рассмотрел все правки, но большинство идей оказались нереалистичными. В итоге парламенту рекомендовали принять законопроект в первом чтении с учетом ряда предложений по повышению расходов на ряд госпрограмм, в т.ч. медицинских и образовательных. Также Рада посоветовала Кабмину ко второму чтению повысить прожиточный минимум, минимальную заработную плату, помощь по рождению ребенка, социальные гарантии военнослужащим.

Наряду с проектом бюджета-2020 депутаты одобрили законопроект № 2144 о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Без этого, по мнению профильного комитета парламента, в бюджете не получится правильно распределить средства.

Бюджет-2020: основные показатели

Изначально в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад). Рост ВВП составит 3,3% (было 2,8%), инфляция – 6% (было 8,4%), курс доллара – 28,2 грн (было 29,4 грн). Госдолг должен сократиться с 62% до 54,1% ВВП. А минзарплата – вырасти на 550 грн, до 4723 грн.

Как неоднократно анонсировала министр финансов Оксана Маркарова, а сегодня подтвердили ее заместитель Юрий Джигирь и премьер-министр Алексей Гончарук, проект бюджета серьезно изменится ко второму чтению. Дело в том, что нынешний вариант готовил еще прошлый состав Кабинета министров. Также в документе учитывается уже устаревший макроэкономический прогноз. При подготовке сметы ко второму чтению проблемы в расчетах планируют исправить.

"Общий контекст такой: мы (правительство. – Ред.) начали работать очень недавно. В течение первых двух недель мы должны были внести проект бюджета в соответствии с законом. Мы это сделали. После этого комитет обрабатывал предложения, мы на этом этапе вмешиваться не можем. Сейчас наши коллеги завершают подготовку макропрогноза на 2020 год. После того мы поймем, сколько у нас денег. <...> Цель – до 2 ноября подать нормальный документ, который мы будем обсуждать ко второму чтению <...> Мы услышали ваши предложения, все это будет учтено. Мы увидим, сколько у нас денег и вместе подискутируем, как их лучше потратить", – заявил в Верховной Раде премьер-министр Украины Алексей Гончарук, обращаясь к народным депутатам.

/ Фото: Сегодня

В первоначальном варианте проекта также значительно уменьшена госпосмощь на оплату комуслуг: с 56 млрд грн до 47,6 млрд грн. Как разъяснила министр соцполитики Юлия Соколовская, снижение связано с ростом доходов населения и не вызовет сокращения получателей выплат, просто сами субсидии станут меньше.

Определены в бюджете и приоритеты для сферы здравоохранения, на которую хотят заложить 108 млрд грн. Кабмин планирует сосредоточиться на развитии экстренной медпомощи, создании системы общественного здоровья и дальше работать над гарантированным пакетом медуслуг. Кроме того, 74,4 млрд гривен финансирования предусмотрено для Дорожного фонда. При этом, если будет собираться больше акцизов, эта сумма еще может вырасти.

Во время обсуждения бюджета-2020 депутаты Рады упоминали, что в смете недостаточно учтены интересы аграриев. Этот вопрос также будет подниматься при подготовке документа к финальному рассмотрению.

Кстати, бюджет на 2019 год был принят в первом чтении тоже 18 октября.

Напомним, ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджета, и как можно исправить документ ко второму чтению:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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