Правительство планирует облегчить жизнь бизнесу: что изменится

Фото: facebook.com/dubilet

Правительство нашло способ, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса. Об этом в Facebook написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее заявил, что украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры.

"Одна из частых жалобную, которую приходится слышать от украинских бизнесменов о лишней бюрократии, которая касается военкоматов. По нашим законам компании должны с ними постоянно переписываться в отношении своих сотрудников", - написал он.

Дубилет отметил, что вся переписка ведется исключительно в бумажной форме.

Реклама

"После ряда встреч с Министерством обороны и другими органами мы открыли проект из двух частей. Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы", - написал он.

По его словам, государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

В тренде Экономист назвал условие, при котором пенсионеры Украины будут жить богато

"Во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать в военкоматы о всевозможных изменениях в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", – добавил Дубилет.

Дубилет рассчитывает, что нововведения начнут действовать уже в текущем году.

Ранее Дмитрий Дубилет высказал мнение, что все министерства должны находиться в одном здании.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама