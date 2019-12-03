Приватизация "Укрспирта": экономисты рассказали, что будет с ценами

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Еще в начале октября стало известно, что государственное предприятие "Укрспирт" планируют передать на приватизацию, а также отменить его монополию на производство спирта в Украине. Как объяснил сайту "Сегодня" кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, стоимость лицензии на право производства спирта при этом вряд ли будет высокой, а от налогов на прибыль частные предприятия уклоняются. Потому доходы в госбюджет, по мнению эксперта, такой шаг не увеличит.

"Государству было бы под силу навести в области порядок и провести модернизацию. Спиртовая отрасль — это курица, которая может нести золотые яйца. Однако, вместо того, чтобы защищать интересы государства, власть работает на обогащение производителей водки", — поделился мнением Хмелевский.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также говорит о рисках.

"Объективно, пищевого спирта на рынке появится гораздо больше, чем его нужно вообще. И значительная его часть просто попадет в тень из-за того, что производить спирт дадут всем, кому ни попадя. А если вы потеряете контроль за тем, сколько спирта производится, то вы точно получите большую проблему и с налогами, и с криминализацией этой сферы", — отметил он.

Похожее мнение высказал и Хмелевский, отметив, что если проконтролировать несколько десятков государственных предприятий сложно, то с частными может быть еще хуже.

"Теневое производство спирта будет только увеличиваться. А значит, количество некачественного спирта на рынке будет расти. Что касается цен, то они будут зависеть от того, создадут ли новые крупные производители монополию. Если рынок будут контролировать несколько бизнес-групп, то цены на спирт могут существенно возрасти", — подытожил эксперт.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – "Укрспирт" продадут: зачем это нужно и что будет с рынком

Также мы сообщали, что в середине ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2300 об отмене с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

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