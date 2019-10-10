"Укрспирт" передают на приватизацию

Милованов сообщил, что у него появился советник по вопросам этого госпредприятия

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Государственное предприятие "Укрспирт" передадут на приватизацию, которая является одним из приоритетов работы правительства. Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Начинаем двигаться по "Укрспирту". Это одно из самых коррумпированных и криминальных направлений", – отметил он.

Милованов сообщил, что 9 октября ему назначили советника по вопросам "Укрспирта" Сергей Блескун.

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"Укрспирт" будем передавать на приватизацию. Отрасль – демонополизировать. Над деталями концепции работаем", – заключил министр.

Новости "Сегодня" писали, что 1 июля 2019 года "Укрспирт" остановил отгрузку сырья для компаний-производителей алкоголя, а 12 июля госпредприятие заявило о ее возобновлении.

Мы сообщали, что 10 июля Кабмин одобрил "дорожную карту" мер для возобновления поставок спирта, которая предусматривает применение уже установленных и зарегистрированных в соответствующем госреестре приборов учета до урегулирования вопроса установления и регистрации новых электронных расходомеров – счетчиков спирта этилового спиртовыми заводами.

Позже начальник управления юридического сопровождения "Укрспирта" Олег Дмитренко заявил, что предприятие призвало Минфин разъяснить возможность реализации спирта с применением мер контроля с помощью существующих средств, которые были установлены до 1 июля этого года, а также объяснить работникам Государственной фискальной службы на местах, какие документы необходимо оформлять при вывозе спирта из акцизного склада и ввозе на склад ликеро-водочных предприятий.

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