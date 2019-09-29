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"Продажи в интернете на 90% – черные схемы": эксперт дал совет, как защитить себя

29 сентября, 10:48

Анастасия Ищенко

По закону, покупая любой товар в интернете, продавец и покупатель должны заключить договор купли-продажи

/ Фото: Pixabay

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С каждым годом все больше людей покупают товары в интернете, ведь это быстро и удобно. Но одна из главных проблем интернет-магазинов – это отсутствие чеков. Эксперты единогласно отмечают, что без чека вернуть товар или же потребовать компенсацию за некачественные вещи попросту невозможно.

Адвокат Евгений Рияко поясняет, что, покупая любой товар в интернете, продавец и покупатель заключают договор купли-продажи. По закону такая сделка может быть, как в письменной форме, так и в устной. Но для подтверждения устной сделки продавец должен выдать чек. Этот скромный документ как раз и фиксирует, что стороны выполнили договор в полном объеме.

"Продажи в интернете на 90%¬ – это черные схемы. И лишь в 5-10 % случаев можно вместе с товаром получить правильно оформленный чек. Если чек у вас в руках, то проблем с возвратом товара не будет. Эта процедура будет абсолютна идентична возврату товара в обычный магазин.

Поэтому главным и основным пунктом защиты своих прав является предъявление требования к продавцу о получении чека. Конечно, это согласовывается до оплаты товара", – говорит Рияко в комментарии сайту "Сегодня".

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Покупки в интернете: как защитить свои права и не нарваться на мошенников".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему мелкий бизнес в Украине выступил против законопроекта об обязательных чеках.

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Источник: Сегодня

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