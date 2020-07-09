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Работали в Крыму: США оштрафовали Amazon за нарушение санкций против России

9 июля, 09:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания сама призналась американскому Минфину в нарушениях

Американская компания Amazon заплатит более 134 тысяч долларов штрафа за нарушение санкций США против России, Сирии и Ирана. Об этом сообщил Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Уточняется, что ритейлер, в частности, оштрафован за поставку товаров и услуг в оккупированный Россией Крым.

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"Amazon <...> согласился выплатить 134 523 доллара США для урегулирования своей потенциальной гражданской ответственности за очевидные нарушения нескольких санкционных программ. <...> Amazon предоставлял товары и услуги лицам, на которых наложены санкции OFAC; лицам, находящимся в подсанкционном регионе или стране – Крыму, Иране и Сирии; лицам, находящимся в иностранных миссиях подсанкционных стран", - говорится в сообщении американского Минфина.

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Также сообщается, что Amazon не сообщил вовремя о нескольких сотнях транзакций, подпадающих под ограничения общей лицензии OFAC.

А вот относительно небольшую сумму штрафа в Минфине США объяснили тем, что нарушения Amazon "не были вопиющими, а также были добровольно раскрыты самой компанией".

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Напомним, в 2014 году США ввели пакет санкций против Крыма и Севастополя с целью финансовой и экономической блокады полуострова. Весь экспорт услуг, технологий и товаров попал под запрет, американским инвесторам было запрещено вести в Крыму какую-либо деятельность. Новый пакет также предоставил министру финансов США право применять санкции против частных лиц и компаний, работающих в Крыму.

Как сообщалось, в середине июня в США предложили новые санкции – отключить Россию от SWIFT. SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть системы проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ".

При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему. А возможное отключение РФ от этой системы международных валютных переводов называют едва ли не самым мощным санкционным наказанием.

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Россия США штрафы Крым нарушение санкции Amazon санкции против России OFAC

Источник: Сегодня

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