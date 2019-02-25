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Работники IT-сферы в Украине массово переходят на "упрощенку"

Сегодня, 12:00

Количество "айтишных" ФЛП в стране выросло почти в полтора раза

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.
Работники IT-сферы в Украине массово переходят на "упрощенку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7d/fda/5c6d7dfdaffeb.jpg Бизнес Количество "айтишных" ФЛП в стране выросло почти в полтора раза

Министерство соцполитики недавно разместило для обсуждения проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты прав работников и противодействии применению незадекларированного труда", который вызвал бурю негодования среди представителей мелкого и среднего бизнеса. На этом фоне в Украине стали активно обсуждать, нужно ли более жестко регулировать деятельность ФЛП. Особенный ажиотаж вызвал вопрос, как законопроект коснется IT-бизнеса. Оказалось, что количество ФЛП в IT-сфере, действительно, растет.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Число "айтишных" ФЛП за последние три года выросло на 45%, тогда как общее количество "упрощенцев" сократилось на 8%.

"Мы проанализировали данные и видим, что сейчас самый активный вид бизнеса, который использует ФЛП, — это именно IT-сектор ", — рассказывает основатель "Опендатабот" Алексей Иванкин.

Доля ФЛП в IT-сфере выросла с 5% до 7,5%. Наибольшая доля IT-предпринимателей – в Харьковской, Киевской и Львовской областях. Там она составляет более 14%.

Кроме программирования (+40 тысяч), количество ФЛП увеличилось в таких областях: предоставление информационных услуг (26 тысяч), здравоохранение (2,3 тысячи), приготовления блюд и напитков (2,2 тысячи), деятельность в области архитектуры (1,3 тысячи). Также среди отраслей, где количество предпринимателей хоть немного возросло — офисная деятельность, производство кинофильмов, туристическая деятельность. В этих сферах количество новых предпринимателей — меньше тысячи.

В других типах деятельности динамика отрицательная. Больше всего предпринимателей прекратили деятельность в сфере складского хозяйства (закрылось 77,5 тысяч бизнесов), розничной торговли (55 тысяч) и теле- и радиовещания (17,5 тысяч).

Напомним, в начале 2017 года в Украине активно стартовал процесс ликвидации "спящих" физлиц-предпринимателей. Волна закрытия ФЛП была связана с тем, что "упрощенцев" обязали платить единый социальный взнос даже в том случае, когда они не получают дохода.

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Тег бизнес, предприниматели, упрощенцы, ITшники, IT-сектор, упрощенка, ФОП, ФЛП

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