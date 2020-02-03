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Работодатели-аферисты обманывают опытных работников, сажая их на продажи: как работает схема

3 февраля, 07:43

Соискателям обещают зарплату в 18 тысяч гривен и не говорят об обязанностях прямо

На словах одно, а по делу – другое. Ищущих украинцев заработка обманывают нечестные работодатели. В объявлении ищут офисных клерков, а потом работников превращают в торговых агентов. Ответственности по закону за это – никакой. Как вовремя выявить обман?

Вакансия – помощник директора. Опыт не нужен, зарплата – 18 тысяч гривен. Такое предложение заинтересовало киевлянку Оксану Приходько. Она пришла на собеседование и увидела сотню конкурентов:

"Когда меня вызвали на собеседование к руководителю, я зашла и увидела, что там очень много людей и руководителей"

Оксана вспоминает: мужчина, проводивший собеседование, ничего не рассказал о задачах. Лишь отметил, что будет работа с документами и никаких продаж. Размытые фразы насторожили женщину. Поэтому решила почитать отзывы о компании.

"Говорят, вызывают на пробное занятие и говорят, что вы должны дать залог за литературу сто гривен, чтобы ее не украли", – говорит Оксана.

Съемочная группа новостей "Сегодня" тоже записалась на собеседование. В офисе действительно людно. Приветливые сотрудники компании просят заполнить анкету, а дальше уже разговор. Человек за столиком называет себя представителем международной компании, которая реализует оптовую продукцию:

"Это работа в офисе. Вы должны вести переговоры с клиентами и работниками офиса, в рамках ведения документации… Это будут накладные, контракты, бланки, заявки, чеки. В дальнейшем у вас могут появиться свои подчиненные, стажеры, которых нужно будет обучить, расставить по рабочим местам".

От информации – голова кругом. За непонятную работу обещают зарплату от 10 и до 50 и тысяч. От чего зависит прибыль – не рассказывают. Зовут на стажировку. Все это должно насторожить, отмечает эксперт кадрового портала Юлия Дрожжина:

"Вам не говорят о размере вашей зарплаты, какие-то размытые формулировки, что вы можете зарабатывать миллионы – в таких предложениях нет фиксированной ставки".

Сегодня ты помощник директора, завтра продавец косметики и книг, говорит Юлия. И обвинить в афере никого не удастся.. Потому что такие работодатели играют на доверии. Чтобы не попасть на недобросовестных работодателей, ищите нужные вакансии на специальных сайтах. Их администрация следит за отзывами и убирает объявления, на которые часто жалуются.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как мошенники обманули заробитчан на 10 миллионов гривен. Обещали работу за рубежом. На крючок попали 70 доверчивых соискателей. А потом аферисты, как сквозь землю провалились.

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Источник: Сегодня

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