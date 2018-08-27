Работодатели массово обманывают украинцев: как не стать жертвой

Сегодня, 11:56

Эксперты объяснили, какие документы позволят пострадавшим обратиться в суд


Недобросовестные работодатели в Украине изучают все новые схемы обмана сотрудников. Все чаще украинцев нанимают на работу, обещая золотые горы, а выгоняют ни с чем. Например, заключают договоры, которые не подкреплены ни одной печатью.

Такой случай произошел с Анастасией Пазак. Она работала кассиром в обувном магазине. "На словах" ей обещали 18 тысяч гривен, официально прописали только четыре. Обещали, что после испытательного срока возьмут в штат и зафиксируют к документах всю сумму. Но полную зарплату женщина получила только в первый месяц работы, во второй раз ей вообще ничего не заплатили.

"Кормили завтраками", мол, ничего не делайте, это сбой в бухгалтерии, мы все сделаем, все до копейки выплатим", – рассказывает Анастасия.

Точно так же "кормят" обещаниями инженера-фрилансера Ирину, которая рассчитывала смету строительства для одной из компаний. Девушка говорит, что впервые столкнулась с ситуацией, когда работодатель не заплатил за услуги. 

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Чтобы обезопаситься, специалист по трудоустройству Татьяна Пашкина советует сдавать работу по частям и только когда получаете оплату.

"К сожалению, фриланс у нас меньше всего защищен законом. Опытные фрилансеры вместе с работой присылают счет: "такая-то работа, для такой-то компании" и т.д", – советует Пашкина.

Но не более защищены, по ее словам, и стажеры, которых работодатели часто используют как бесплатную рабочую силу. Ведь если нет документа о предоставлении услуг, нет и зарплаты. В такую ситуацию попала студентка Юлия Заморсь. 

"Когда я начала спрашивать, где, собственно, зарплата и где оплата за стажировку, говорили что нет финансирования, говорили подождать", – вспоминает Юлия.

Девушка не смогла обратиться в суд, потому что никаких письменных соглашений с работодателем у нее не было. 

Эксперты предупреждают: только документ об официальном трудоустройстве или договор об оказании услуг может защитить работника в суде, если он потребует вернуть деньги.

Напомним, в сети можно найти не один сайт с базой якобы недобросовестных работодателей. В комментариях – отзывы бывших сотрудников. Но официальной базы, доступной каждому, в стране не существует. 
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"Сегодня"

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