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В Украине стало больше аграрных кооперативов

Сегодня, 06:06

Количество аграрных кооперативов выросло на 20%

Фото: Pixabay
В Украине стало больше аграрных кооперативов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/788/5f9/5c87885f99195.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/788/5f9/5c87885f99195.jpg Экономика Количество аграрных кооперативов выросло на 20%

Количество действующих сельскохозяйственных кооперативов в Украине по итогам 2018 года увеличилось на 20% – до 735. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В сообщении отмечается, что аграрная политика сфокусирована на поддержке развития малого и среднего бизнеса на селе, в том числе фермерства и сельскохозяйственной кооперации.

Из указанного числа кооперативов 186 – молочных (количество за год увеличилось на 44), 162 – по обработке земли и уборке урожая (+16), 113 – плодоовощных (+34), 41 – зерновой (+1), 35 – мясных (-16) и 198 – по предоставлению других услуг (+46).

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Виктора Шереметы, объединение производителей в кооперативы является эффективной формой ведения бизнеса, так как оптимизация расходов открывает много перспектив для расширения производства и наращивания прибыли.

Он добавил, что с прошлого года в Украине действует госпрограмма по возмещению кооперативам 70% стоимости приобретенного оборудования, которой воспользовались шесть сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, два из которых – вновь созданные.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

Кроме того, урожай яблок в Украине в 2018 году стал рекордным за годы независимости – он увеличился на 35% по сравнению с 2017-м и достиг 1,5 млн тонн.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мир:


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Тег АПК , аграрный бизнес

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