В Украине стало больше аграрных кооперативов
Количество аграрных кооперативов выросло на 20%
Количество действующих сельскохозяйственных кооперативов в Украине по итогам 2018 года увеличилось на 20% – до 735. Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
В сообщении отмечается, что аграрная политика сфокусирована на поддержке развития малого и среднего бизнеса на селе, в том числе фермерства и сельскохозяйственной кооперации.
Из указанного числа кооперативов 186 – молочных (количество за год увеличилось на 44), 162 – по обработке земли и уборке урожая (+16), 113 – плодоовощных (+34), 41 – зерновой (+1), 35 – мясных (-16) и 198 – по предоставлению других услуг (+46).
По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Виктора Шереметы, объединение производителей в кооперативы является эффективной формой ведения бизнеса, так как оптимизация расходов открывает много перспектив для расширения производства и наращивания прибыли.
Он добавил, что с прошлого года в Украине действует госпрограмма по возмещению кооперативам 70% стоимости приобретенного оборудования, которой воспользовались шесть сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, два из которых – вновь созданные.
Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.
Кроме того, урожай яблок в Украине в 2018 году стал рекордным за годы независимости – он увеличился на 35% по сравнению с 2017-м и достиг 1,5 млн тонн.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мир:
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