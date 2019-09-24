Кешбэк и кассовые аппараты на рынках: Верланов опроверг мифы

Сергей Верланов. Фото: Национальный банк Украины / Facebook

В Украине упрощается ведение бизнеса и усиливается защита потребителей. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, комментируя законопроекты, которые поддержала Верховная Рада 20 сентября.

Речь идет об изменениях в закон о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг (№ 1053-1) и изменениях в Налоговый кодекс для детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№ 1073).

Верланов рассказал о существенных изменениях в системе администрирования налогов и применении РРО с 1 октября 2020 года, а также опроверг ряд распространенных мифов. По его словам, законопроекты предполагают использование "РРО в смартфоне" (е-чеки, электронные чеки), но кассовыми аппаратами можно будет пользоваться и дальше, сообщается на сайте правительства.

"Миф № 1 – всех предпринимателей обяжут купить РРО. Это неправда. Предприниматели будут иметь альтернативу: программное обеспечение, которое бесплатно будет предоставлять государство", – подчеркнул он.

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Верланов добавил, что введение РРО не будет касаться физлиц, "то есть людей, которые пришли на рынок продать какие-то овощи". Также не коснется и физлиц-предпринимателей на первой группе налогообложения.

"Миф № 2 – дедушка, который торгует на рынке помидорами, вынужден будет покупать РРО. Это неправда. Подавляющее большинство предпринимателей, торгующих на рынках, не будут пользоваться РРО", – сказал глава ГНС.

По его словам, законопроект № 1073 вводит понятие "кешбэк". Он пояснил, что за невыдачу чека будет начисляться штраф. Если чек выдан – его можно проверить. И в случае, если он полностью или частично не фискализированный, покупатель сможет подать жалобу через собственный е-кабинет, но с идентификацией своей личности.

"Если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых одна часть взимается в бюджет, а другая – заявителю", – пояснил Верланов.

Он отметил, что кешбэк можно применить только на те покупки, которые превышают 850 грн.

Глава службы заявил, что с повышением контроля одновременно снижаются штрафы. "Их размеры будут меньше, чем сегодня. Единственный крупный штраф – это 5000 грн за неприменение РРО при торговле подакцизными товарами, то есть табаком, алкоголем и т. д.", – заключил он.

Отметим, что принятые Радой законопроекты еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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