Рада сделала шаг ко "второй закупочной революции"

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада во вторник, 10 сентября, приняла в первом чтении проект закона № 1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Документ поддержали 310 народных депутатов.

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"Мы вводим ответственность руководителя бюджетного учреждения за нарушения законодательства в сфере закупок. Мы боремся с обжаловательным троллингом. Не позволим, чтобы заказчики дисквалифицировали бизнес по формальным признакам", – сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, представляя документ в парламенте.

В законопроекте сказано, что нововведения предполагают ввести обязательное использование системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн и возможность для бизнеса на протяжении 24 часов исправлять ошибки в тендерных предложениях.

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Вводится также понятие "упрощенных" закупок – закупок товаров, работ и услуг на сумму от 50 тыс. грн до 200 тыс. грн, которые будут проводиться через ProZorro.

"В общем, законопроект № 1076 – это вторая закупочная революция, и я предлагаю делать ее вместе", – сказала она.

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В проекте предлагается вместо фиксированной платы за обжалование процедуры закупки (в настоящее время – 5 тыс. грн для товаров и услуг и 15 тыс. грн для работ) устанавливать ее сумму в зависимости от стоимости предмета закупки.

Новости "Сегодня" писали, что система Prozorro существует в Украине уже несколько лет. Так, публичные закупки полностью перешли в электронную форму еще в августе 2016 года. По данным за 2018-й, за два года эта система помогла сэкономить 55,3 млрд грн государственных денег.

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