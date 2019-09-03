Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

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Во вторник, 3 сентября, на заседании Верховной Рады IX созыва рассмотрит законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что 29 августа законопроект поддержали 363 нардепа, поэтому завтра рассчитывает не менее, чем на 300 голосов для принятия документа в целом.

"Я очень надеюсь, что мы будем оставаться последовательными в своих позициях, последовательными в своих обещаниях, которые мы давали своим избирателям – почти все политические силы и депутаты, которые сегодня в Верховной Раде девятого созыва обещали это сделать. И я надеюсь, что, наконец, эти принципы и эти ожидания у наших избирателей мы сможем оправдать", – сказал Разумков.

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Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим в сессионном зале.

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Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов при минимально требуемых 226.

Напомним, 29 августа состоялось торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

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