В Украине состоялись первые открытые аукционы по международным стандартам

Лицензии на добычу нефти, газа и конденсата государство теперь продает на сайте публичных закупок

В Украине состоялись первые открытые аукционы по международным стандартам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6c7/17d/5c86c717d4d0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6c7/17d/5c86c717d4d0a.jpg 2019-03-11T22:37:00+02:00 Экономика Лицензии на добычу нефти, газа и конденсата государство теперь продает на сайте публичных закупок

Первые открытые аукционы по международным стандартам состоялись в Украине. Лицензии на добычу нефти, газа и конденсата государство теперь продает на сайте публичных закупок. Раньше такого не было. Чиновники почти 2 года разрабатывали документы и новую процедуру. Говорят, сломали теневые схемы, но еще и денег в бюджет заработали невиданно много. Корреспонденты "Сегодня" видели землю, за которую боролись участники торгов.

Право добывать нефть и газ теперь можно купить на... публичных закупках. Первые три лицензии уже ушли из-под виртуального молотка. Госбюджет получил 141 миллион гривен. Ранее процедуры и схемы предоставления разрешений были другие, говорят в Минэкономики.

"Это все то, что всегда казалось кулуарно, то что всегда доставалось бывшим министрам или каким-либо другим лицам государства. И впервые любой гражданин Украины мог прийти и подать заявку и реально наблюдать за торгами – это точно большой успех", – считает первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.



Два года разрешения никто не выдавал. Чиновники разрабатывали документы, которые позволят изменить систему. В прошлом году Кабмин разрешил продавать спецразрешения на пользование недрами через системы электронных торгов. Первый аукцион состоялись только сейчас. Участие приняли 5 компаний. Все украинские. Боролись за три лота. В начале аукциона за них государство просило 45 млн гривен, а получило втрое больше денег! Конкуренты торговались и повышали цену в разы. Дороже всех ушел участок в Харьковской области.



Компания ДТЭК Нефтегаз купила специальное разрешение на бурение 85 млн гривен. Это в пять раз дороже стартовой цены. Но до того, как на площади начнут добывать газ, нужно немало инвестировать, в частности в геологические исследования на поисковое бурение.

"Нам удалось приобрести специальное разрешение на перспективную площадь, которую наши специалисты изучали на протяжении четырех лет. В ближайшие время мы планируем инвестировать порядка 300 млн грн в геологоразведку и поисковое бурение. В случае открытия месторождения – наши суммарные инвестиции в эту площадь могут составить более 1 млрд грн. Что несомненно станет нашим весомыми вкладом в достижение энергонезависимости страны", – говорит гендиректор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.



Изменилась не только процедура предоставления разрешений. Компании – победители аукционов получили новые обязательства. В течение двух лет они должны провести исследование участков и уже начать бурение. Раньше такого государство не требовало.



"Мы увидели действительно конкурентные торги. Торги проходили действительно прозрачные, любой желающий мог наблюдать за развитием событий. Чем больше мы будем добывать собственных энергоносителей, в конечном итоге мы сможем полностью обеспечить себя собственным газом и собственной нефтью, и в будущем сможем ее экспортировать", – считает исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.



В этом году Госслужба геологии и недр Украины планирует продать через Prozorro, систему публичных закупок, лицензии еще на 27 участков. В них могут принимать участие не только украинские, но и иностранные компании.

Напомним, Днепр оказался в лидерах по экономии на госзакупках. За два года мэрия сэкономила более 30 миллиардов гривен.

Также читайте, сколько сделок провели чиновники Одессы и как удалось сэкономить. Благодаря системе "Прозорро" чиновникам удалось сохранить в бюджете почти 200 млн грн.

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