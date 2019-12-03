Разработчик игр из мирового ТОП-10 открывает офис в Киеве: что известно

Компания Gismart уже начала набор команды и объяснила, почему выбрала Киев

Фото: gismart.com

Пока украинские стартапы становятся "единорогами", белорусско-британская компания-разработчик развлекательных приложений и игр Gismart открывает свое представительство в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании. Сейчас общее количество установок приложении от Gismart превышает 500 миллионов, игры Gismart входят в ТОП-10 самых скачиваемых в мире.

Официальное открытие офиса Gismart в Киеве запланировано на январь 2020 года. Компания завершает оформление юридического лица и работает над административными вопросами, связанными с открытием офисного пространства.

Как сообщают в компании, фокусом киевской команды Gismart станет разработка гиперказуальных игр. Планируется, что в 2020 году киевский офис наймет 40−50 специалистов. Набор команды уже начался, идут собеседования на позиции Unity-разработчиков, 2D- и 3D-художников, продюсеров, QA-специалистов.

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Основные направления деятельности Gismart – создание гиперказуальных игр, паблишинг сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработка развлекательных музыкальных приложений. В портфолио Gismart — Cool Goal!, Domino Smash, Cleon, Oil Tycoon, Beat Maker Go, Piano Crush, Guitar Play, WeDrum и другие.

В компании работают уже более 280 специалистов в Минске, Лондоне и Пекине. При выборе локации четвертого офиса рассматривались несколько городов, включая Киев и Санкт-Петербург, но Киев был выбран "за сильное профессиональное геймдев-сообщество".

Напомним, ранее Кабмин Украины объявил прием заявок на финансирование фондом стартапов. Подробности узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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