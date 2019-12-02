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Кабмин объявил прием заявок на финансирование фондом стартапов: подробности

2 декабря, 15:23

По словам премьера, Фонд стартапов будет составлять 440 млн грн

Заседание Кабмина

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины объявил старт приема заявок от предпринимателей на финансирование Украинским фондом стартапов. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на брифинге.

"Должен полноценно заработать Фонд стартапов. Этот инструмент позволит поддерживать креативные компании, которые нуждаются в ресурсах. В Украине огромное количество предпринимателей, которые готовы платить налоги и создавать крутые вещи. Но им не хватает ресурсов, так как в украинской экономике сейчас ресурсы, в том числе кредитные, дорогие", – сказал Гончарук.

По словам премьера, Фонд стартапов будет составлять 440 млн грн.

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"Это не астрономическая цифра. Она позволяет выдавать в руки максимум 75 тыс. долл.", - сказал он.

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Гончарук отметил, что таким образом Украина меняет подход к работе с молодыми креативными предпринимателями, которые работают в стране.

"Мы будем поддерживать только стартапы, которые будут регистрироваться в Украине. Мы хотим, чтобы таких крутых продуктов, как Grammarly (онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке, разработан и запущен в 2009 году – Ред.), которые создаются украинцами, было больше", – отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках Инвестиционного форума в Мариуполе принял участие в открытии Центра развития стартапов 1991 Mariupol.

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стартапы Фонд стартапов Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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