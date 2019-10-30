Реформа "упрощенцев": в Раде предложили изменить лимиты для малого бизнеса

ФЛП хотят оставить в прежних группах, но с новыми требованиями к прибыли

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После того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об электронных чеках и кешбэке, народные депутаты подготовили еще один документ, который касается работы физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП).

Так, депутаты внесли на рассмотрение парламента законопроект о повышении лимитов для ФЛП – № 2338 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации обращения товаров и услуг".

Документ предлагает установить новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й ФЛП группы на уровне 1 млн гривен, 5 млн гривен и 10 млн гривен соответственно. Для предпринимателей 1-й группы, которые предоставляют бытовые услуги, собираются снизить налог до 0%.

Сейчас в зависимости от годового оборота "упрощенцев" разделяют на четыре группы, для каждой – своя налоговая ставка:

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1 группа – ФЛП. Прибыль – 300 тыс. грн в год. Отсутствуют наемные работники. Розничная торговля на рынках или оказание бытовых услуг. Ставка единого налога – до 10% минимальной зарплаты.

2 группа ФЛП. Прибыль – 1,5 млн грн в год. До 10 наемных работников. Ставка единого налога – до 20% минимальной зарплаты.

3 группа – ФЛП или юридическое лицо. Доход – 5 млн грн в год. Неограниченное количество наемных работников. Ставка единого налога – 3% или 5% от дохода.

4 группа – ФЛП или юридическое лицо-сельхозпроизводитель. Неограниченное количество наемных работников. Налог – с каждого гектара земли.

Как сообщила народный депутат Роксолана Пидласа, цель законопроекта – способствовать и развивать упрощенную систему налогообложения, а также вывести ФЛП из тени.

"Это новая философия развития предпринимательства: все, кто работает честно, должны получить лучшие условия для этого", – написала Пидласа на своей странице в Facebook.

Фото:facebook.com/roksolana.pidlasa

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По мнению депутата, если законопрокт вступит в силу, больше предпринимателей смогут воспользоваться "упрощенкой", а украинцам, которые только думают стать предпринимателями 1-й группы, сделать это будет легче. В то же время, как уверена Пидласа, такие меры помогут вывести из игры тех, кто прикрывается "упрощенкой" для махинаций и уклонения от налогов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие налоговые нововведения пугают украинский малый бизнес. Впрочем, фискалы уверяют, что проблем у ФЛП не прибавится:

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